実際に動かせるなんて芸が細かい！海外のおもちゃみたいな100均文具

ダイソーをパトロール中に、可愛すぎる文具を発見してしまいました！ペールトーンカラーで、海外のおもちゃのような雰囲気が漂う消防車型のアイテム。実は鉛筆削りなんです。車輪やはしごは実際に動かせて芸が細かい！映える見た目なので、机の上にあえて出しっぱなしにしても可愛いですよ♡

商品情報

商品名：鉛筆削り（消防車）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480575216

まるで海外のおもちゃみたい♡ダイソーで可愛すぎる鉛筆削りを発見

実は、ダイソーって鉛筆削りの種類が豊富。シンプルなものだけでなく、思わずほっこりするような可愛らしいデザインまで、さまざまなタイプの商品が販売されています。

そんなダイソーでまたしても可愛い鉛筆削りを発見！『鉛筆削り（消防車）』をご紹介します。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、文具売り場に陳列されていました。

こちらは消防車型の鉛筆削りです。

ペールトーンカラーで、なんだか海外のおもちゃのようで可愛いです♡

ちなみに、車輪は実際に動かすことができます。

いろいろ触っていてびっくり！

なんと、はしごも動かすことができました。

背面にクリアの蓋が付いていて、開けられるようになっています。

この部分から削りカスを捨てるという仕組みです。

しっかり削れて申し分なし◎ただ気を付けたい点も…！

鉛筆の差し込み口は底面に付いています。

手動タイプなので、くるくると手で回して削ります。

削り終えた鉛筆がこちらです。

先端は程よく尖り、文字やイラストが描きやすいです。

仕上がりに関しては、他の鉛筆削りと遜色がないかと思います。

ただ、底面に鉛筆の差し込み口があるので、カスが机の上に落ちるのが難点…。

ティッシュの上で作業し、使用後は鉛筆の粉をよく落とさないと机が汚れてしまいます。

削りカスは、蓋をパカッと開けて後ろから取り出せます。

一回削った程度では容量がいっぱいにならないので、2回分くらいはまとめて捨てられそうです。

今回はダイソーの『鉛筆削り（消防車）』をご紹介しました。

インテリアとしても映えるので、机に出しっぱなしにしておいても可愛いのがお気に入りです！ダイソーで見つけたら、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。