実際に動かせるなんて芸が細かい！海外のおもちゃみたいな100均文具
商品情報
商品名：鉛筆削り（消防車）
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480575216
まるで海外のおもちゃみたい♡ダイソーで可愛すぎる鉛筆削りを発見
実は、ダイソーって鉛筆削りの種類が豊富。シンプルなものだけでなく、思わずほっこりするような可愛らしいデザインまで、さまざまなタイプの商品が販売されています。
そんなダイソーでまたしても可愛い鉛筆削りを発見！『鉛筆削り（消防車）』をご紹介します。
価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、文具売り場に陳列されていました。
こちらは消防車型の鉛筆削りです。
ペールトーンカラーで、なんだか海外のおもちゃのようで可愛いです♡
ちなみに、車輪は実際に動かすことができます。
いろいろ触っていてびっくり！
なんと、はしごも動かすことができました。
背面にクリアの蓋が付いていて、開けられるようになっています。
この部分から削りカスを捨てるという仕組みです。
しっかり削れて申し分なし◎ただ気を付けたい点も…！
鉛筆の差し込み口は底面に付いています。
手動タイプなので、くるくると手で回して削ります。
削り終えた鉛筆がこちらです。
先端は程よく尖り、文字やイラストが描きやすいです。
仕上がりに関しては、他の鉛筆削りと遜色がないかと思います。
ただ、底面に鉛筆の差し込み口があるので、カスが机の上に落ちるのが難点…。
ティッシュの上で作業し、使用後は鉛筆の粉をよく落とさないと机が汚れてしまいます。
削りカスは、蓋をパカッと開けて後ろから取り出せます。
一回削った程度では容量がいっぱいにならないので、2回分くらいはまとめて捨てられそうです。
今回はダイソーの『鉛筆削り（消防車）』をご紹介しました。
インテリアとしても映えるので、机に出しっぱなしにしておいても可愛いのがお気に入りです！ダイソーで見つけたら、ぜひ手に取ってみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。