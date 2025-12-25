この量でこの値段は強気…と思ったら感動した！カルディに売ってそうな個包装の100均食品

ダイソーの食品売り場で、まるでカルディで販売されていてもおかしくないような商品を発見！なんと、個包装タイプのオリーブオイルが売られていたんです。5袋入りで324円と正直強気に感じるお値段…。ですが、味わってみると鮮度の良さ、香りの良さ、上質な味わいに感動しました♡これはぜひ味わってみてほしいです！

商品情報

商品名：エクストラバージンオリーブオイル 4g×5袋

価格：￥324（税込）

内容量：20g（4g×5袋）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4580292430557

いつでも新鮮な状態で味わえる！ダイソーで個包装のオリーブオイルを発見

ダイソーの食品売り場を何気なくチェックしていると、100円ショップらしからぬ見た目の商品が目に留まりました。

こちらの『エクストラバージンオリーブオイル 4g×5袋』は、個包装のオリーブオイル。

価格は324円（税込）と、ボトル入りのオリーブオイルより高価ですが、気になって購入してみました！

新鮮な状態をキープしやすい、個包装のオリーブオイル。

以前カルディなどで違う銘柄の個包装のオリーブオイルが販売されていましたが、まさかダイソーで手に入れられるとは思いませんでした！

4gのオリーブオイルが5袋入っています。

入り数は少なめですが、個包装になっているので、オイルの酸化が気になるという方におすすめです！

原産国名の欄にギリシャとありましたが、とにかく香りが良いです！

フルーティーな香りと、青草のようなさわやかさ、そこにピリッとした苦味とほのかな辛味がしっかりと感じられる、良質なオイルに感じました。

そのまま味わうのが一番！ドレッシングにアレンジしても◎

せっかくなので、バルサミコ酢とオイル、ニンニク、香草、塩を加えてドレッシングを作ってみました。

いつものサラダが、手軽でおいしいサラダに大変身！

オリーブオイルの豊かなコクとまろやかさに、バルサミコ酢のさわやかな酸味と甘みが加わって絶品。簡単なのに見栄えも良く、しっかりおいしいです。

ですが、オイルの良さを楽しむなら野菜やチーズ、トーストにそのままかけるのが一番だと思います！

ドレッシングもいいですが、そのままかけて塩でちょっと味付けするくらいがちょうどいいです。

独特な香りがシンプルに味わえて、贅沢な気分になりました♡

ただ、正直高いなと感じてしまいました…！しかしながら、その価値があるオリーブオイルだと思うので、ダイソーで見つけたらぜひ味わってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。