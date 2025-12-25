あまりにマルチな「超大型空中消火機」誕生へ JAL・ANAでも運用の旅客機がベース 「超大容量」なその全貌
「160人以上乗れます」
アメリカのコールソン・アビエーション（Coulson Aviation）が2025年12月、ボーイング767をベースにした新たな空中消火機「767 VLAT（Very Large Airtanker：超大型空中消火機）」を製造するプロジェクトを発表しました。この機体には、どのような特徴があるのでしょうか。
コールソンの767 VLATは、サイズとして過去最大の特許取得済みの「難燃剤供給システム」を搭載し、160名以上の乗客を運ぶ能力を維持しながら、現在運用されているどのVLATよりも大きなタンク容量を実現するといいます。同社の空中消火機はマルチミッション、オールリスク対応の汎用性を備えて設計されていることが特徴で、767 VLATは既存機と比べて、搭載容量、燃費、整備性が大幅に向上するとのことです。
ベース機のボーイング767はJAL（日本航空）、ANA（全日空）でも運用されており、2025年現在2社では国内線、国際線の旅客便を担当しているほか、貨物型も運用されています。