トヨタ自動車の高級ブランド「レクサス」を生産するトヨタ自動車九州（福岡県宮若市）の長木（ちょうき）哲朗社長は２４日の記者会見で、来春に電気自動車（ＥＶ）生産用の新設備を導入することを明らかにした。

「いずれ増える需要に応じ、柔軟に生産できる体制を整える」としており、ＥＶの生産能力を拡大する考えだ。

現在は二つの車両組み立てラインのうち一つで、ガソリン車やハイブリッド車（ＨＶ）、ＥＶなどを「混流生産」する体制になっている。電池を搭載する工程では車体をいったんラインから下ろしていたため効率が悪かったが、来春以降はライン上で電池を搭載できるという。

同社の２０２４年度のＥＶ生産は約１０００台で、低調な需要もあって全体の１％未満にとどまったが、新設備の導入後は、車種別の生産割合を変えることでＥＶのみをラインでつくることも可能だとしている。

トヨタ自動車が福岡県苅田町で建設を計画しているＥＶ向け電池工場の見直しを進めている点については、「電池は国内外から調達する。苅田の工場の進捗（しんちょく）は、（ＥＶ生産に）直接は影響しない」と述べた。

一方、２５年度のトヨタ九州の生産台数は、米関税の影響が懸念される中でＨＶの輸出が伸びていることから、前年度（３７万台）より「５％程度増える」と述べた。２６年度の生産規模も「今年度と同等かそれ以上」との見通しを示した。