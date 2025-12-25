アトレティコDFハビ・ガラン、オサスナへの移籍が決定…今季は公式戦7試合出場

アトレティコ・マドリードに所属するスペイン人DFハビ・ガランが、オサスナに移籍することが決定した。24日、両クラブが発表している。



現在31歳のガランはこれまでコルドバやウエスカ、セルタなどでのプレーを経て、2023年7月にアトレティコ・マドリードに加入。2024年1月にはレアル・ソシエダへのレンタル移籍も経験し、2024年夏にレアル・マドリードに復帰した。昨季は公式戦40試合に出場したが、今季はここまで公式戦7試合出場にとどまっていた。



現行契約が2026年6月30日までとなっていたなか、ガランはオサスナに移籍することが決定。なお、オサスナ側の発表によると、移籍金は50万ユーロ（約9200万円）となり、同選手とは2026年6月30日までの契約を締結したが、両者がこの契約を延長する場合にはシーズン毎に追加で50万ユーロをアトレティコ・マドリードに支払うことになることが明らかになっている。