TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）の「名探偵津田 90分SP」が24日、放送された。探偵に扮（ふん）したお笑いコンビ、ダイアン津田篤宏（49）が「名探偵津田 第4話〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」で奮闘。セクシー女優の矢埜愛茉（やの・えま）が2週連続で登場した。

矢埜は前週で、津田が泊まった群馬県館林市の江田島家に、女性霊として登場。寝ている津田を布団の中で裸を見せて誘惑していた。「旦那様、何ゆえ私を残し…先立たれてしまったんですか」などと言うと、津田は「何？どしたん？」「めっちゃスケベやん」「ええの？」「えー脱いでるやん」「えーおっぱい！」などと興奮し「え、ありがとう！」と感謝していた。

今週は200年前の江戸時代の世界で、山田平五の妻・菊として出演。津田は対面した際、思わず「エロい幽霊やん！ どっかで見たことあると思って」と言ってしまった。

その瞬間、スタジオの麒麟・川島明は「最低なフォルダに入れてる」、バカリズムも「『エロい』つけんな」とツッコミを入れた。

その後、平五と妻の菊は、津田が乗ってきたデロリアン風のタイムマシン内で情事を行うなど、インパクトを残した。

放送後、矢埜は自身のX（旧ツイッター）を更新。「名探偵津田第四弾幽霊役そして 江戸時代菊役で出演させていただきました！ 事件解決してよかったです…！ そしてまさかこの世界に自分が入り込めると思っていなかったので、本当に嬉しかったです」とつづり、2役分の役柄写真を公開した。

この投稿に対し「デロリアンでの旦那様との件は爆笑しました！ありがとうございました！」「幽霊の行動は デロリアンの伏線だったのですね！」「菊さん、なんで幽霊になってしまったんですか？その原因は？ 菊さんに聞いてもわからんかもしれんけど」「デロリアンをアレに使ったのは世界初、歴史上唯一だと思います！ 菊は探偵津田に突如として現れた魅惑のスパイス！最高でした！happyです！」などと書き込まれていた。

矢埜は元グラビアアイドルで昨年1月にセクシー女優への転身を発表し、前田美里から矢埜愛茉へ改名した。現在はフリーランスで活動中。

今作はタイムマシンで100年前の世界に行くなど、壮大なスケールに仕上がっている。1度解決とされた事件が未解決で、さらにもう1度解決させる2段構えの重厚なシナリオだった。