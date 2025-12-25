²Ú´Ý¡ÖµÕ¸÷¤Î¤Õ¤¿¤ê¡×Ä«¥É¥éÍ¾±¤¤òÌ£¤ï¤¦¡¡ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È´¶ÁÛ
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè64ÏÃ¤¬25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×MC¿Ø¤âÄ«¥É¥é¼õ¤±¤·¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤Î¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¤Ï¡¢¼¡Âè¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆó¿Í¤Î»Ñ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£É×ÉØ¤Îº¢¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿2¿Í¤Ï¡¢·î¾È»û¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤È¥¤¥é¥¤¥¶¡Ê¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤È¶öÁ³½Ð²ñ¤¦¡£¸ß¤¤¤Ë¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤·¤¿5¿Í¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î´õË¾¤Ç·î¾È»û¤ËÅÁ¤ï¤ë²øÃÌ¤ò¥È¥¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤À¤¬¡¢¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Î2¿Í¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
µ¢¤êÆ»¡¢¶äÆóÏº¤Ï¥È¥¤Ë¡Ö¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë¡£
ÇîÂ¿²Ú´Ý¤¬¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£²Ú´Ý¤Ï¡ÖµÕ¸÷¤Î¤Õ¤¿¤ê¡×¤ÈÍ¾±¤¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£
ÂçµÈÀèÀ¸¡Ö¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤Á¤ç¤Ã¤È°ú¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¶ä¼¡Ïº¤µ¤ó¤Ï¶á¤Å¤¤¤Æ¤ë¤±¤É¡¢°ìÄê¤Îµ÷Î¥ÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¤·¡£¥¤¥é¥¤¥¶¤µ¤ó¤Ï¡Ä¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡ÖWhat is this¡Ä¤³¤Î¥ê¥º¥à¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥²¥¹¥È¤Î»°»³¤Ò¤í¤·¤ËÈ¿±þ¡£¤±¤ó¶Ì¤òÈäÏª¤¹¤ë»°»³¤Ë¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Î¥ê¥º¥à¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£