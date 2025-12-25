リカバリーウエアの購入を迷っています。健康になれると考えると、長期的には医療費やサプリ代の節約につながるのでしょうか？

リカバリーウエアの基本的な仕組み

リカバリーウエアは、特殊な繊維素材や着圧設計によって、血流を促したり身体を温めたりすることで、疲労軽減や回復サポートを狙う衣類です。

リカバリーウエアのなかには、薬機法（医薬品医療機器等法）に基づき、一般医療機器（クラスI）として届け出されているものもあります。これは、一定の基準を満たした設計であることが示されています。

ただし、医薬品とは違い、明確な治療効果が保証されるものではありません。体感には個人差があり、生活習慣や体調によって効果の感じ方が変わる点は理解しておく必要があります。つまり、即効性や万能性を期待する商品ではなく、日常的な健康管理を支える補助的な選択肢として位置づけることが重要です。



価格とコスパをお金の視点で考える

リカバリーウエアは、上下セットで1万円台から数万円程度で販売されているのが一般的です。決して安価とはいえませんが、ここで重要なのは「何と比較するか」です。

例えば、疲労回復や体調管理のために、サプリメントを毎月数千円購入している場合、年間では数万円の支出になります。また、整体やマッサージに定期的に通えば、1回数千円でも年間コストは大きく膨らみます。

リカバリーウエアは一度購入すれば、洗濯しながら長期間使えるため、使用頻度が高いほど1日あたりのコストは下がります。毎日の睡眠時や在宅時間に着用するのであれば、ランニングコストがほぼかからない点は金銭面でのメリットといえるでしょう。



医療費やサプリ代の節約につながる可能性

リカバリーウエアが、直接的に医療費を下げると断言することはできません。ただし、間接的な節約につながる可能性はあります。

慢性的な疲労や睡眠の質低下は、体調不良や生活習慣病リスクを高め、結果的に医療費増加につながりやすい要因となります。もしリカバリーウエアの着用によって睡眠環境が整い、疲労感が軽減されるのであれば、体調管理の一助となる可能性は否定できません。

また、運動後の疲労回復をサポートできれば、サプリメントや外部ケアへの依存度が下がるケースも考えられます。ただし、効果の感じ方には個人差があり、体質や生活習慣、着用状況によって実感の程度は異なります。

そのため、過度な期待を前提にした購入判断は避けたいところです。あくまで、生活習慣全体を支える補助的な存在として、位置づけることが重要です。



リカバリーウエアを購入する前に考えたい判断ポイント

コスパを見極めるためには、価格そのものに目を向けるだけでなく、使い方や支出全体のなかでの位置づけを整理する視点が役立ちます。本章では、こうした観点から確認しておきたい視点を整理します。

まず、着用頻度です。毎日使う前提であれば費用対効果は高まりやすくなります。次に、現在かかっている健康関連支出との比較です。サプリメントや外部ケアにかかっている費用の一部を、どの程度補完できそうかという観点で整理すると判断しやすくなります。

さらに、体調変化を客観的に振り返る工夫も有効です。睡眠の質や疲労感を記録することで、「何となくよい気がする」ではなく、納得感のある判断につながるでしょう。



リカバリーウエアを健康投資として捉え、長期コスパを見極めよう

リカバリーウエアは、着るだけで健康問題が解決する商品ではありません。しかし、日常的に無理なく取り入れられる健康投資として考えると、長期的なコスパがみえてきます。

医療費やサプリ代の削減につながるかどうかは、使い方と生活習慣次第です。自分の支出構造や健康課題を見直したうえで、他の選択肢と比較しながら導入を検討することが、後悔しない家計判断につながるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー