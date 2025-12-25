ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）がＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（２５＝メキシコ）との防衛戦（２７日、サウジアラビア・リヤド）に向けて２４日、会場内で公開練習し、左ジャブを中心としたシャドーボクシングを披露した。

海外メディア「ＦＩＧＨＴ ＮＥＷＳ」によると、大橋秀行会長は「尚弥はこっちに来てから調子がすごく良くて、素晴らしいコンディションです。今年４試合目になりますが、これまでで最高の状態です」と太鼓判を押したという。

また海外メディア「ｂｒｏｂｉｂｌｅ」によると、井上が試合前にケーキを食べている動画が大きな話題となっているという。この件にモンスターは「米国人が思い浮かべるケーキとは違います。これはカステラと言います。オランダ発祥でケーキとは違うもので油も使っていません。だからカステラを試してみるのもいいかもしれません。これは純粋にエネルギー補給のためなんです」と説明した。

その上で井上はピカソについて「スタイルが全然違う。彼は絶対に諦めない人という印象。メキシコのボクサーとあまり試合をしていませんが、スパーリングはしています。（全体として）とても勇敢で真剣という印象を抱いています」とし、試合に向けて「圧倒的に勝ちたい。彼に何もさせたくない。絶対に勝つ」と語っていた。