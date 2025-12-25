「恐れが減った」ITZY・チェリョン、心の変化を明かす…ソロ活動にも意欲【PHOTO】

今年、ITZYとして2枚のアルバムをリリースし充実した1年を送ったチェリョンが、“今の自分”と“これからの方向性”を語った。

【写真】チェリョン、白肌映えるブラック水着

チェリョンは、韓国のファッション誌『SINGLES』1月号に登場し、ステージ上の強烈なイメージとは異なる表情を披露した。ITZYのパフォーマーとしてではなく、一人の人間としてのチェリョンの質感を映し出している。

撮影について彼女は「普段の私ではない特別な姿を見せたいという意欲が込められた作業だった」と振り返った。

インタビューでチェリョンは、自身の変化について言及した。以前に比べて新しい挑戦に対する恐れが明らかに減ったという。その背景には、今年6月にリリースしたミニアルバム『Girls Will Be Girls』と11月にリリースしたアルバム『TUNNEL VISION』を通じて積み重ねてきた経験がある。

（写真＝『SINGLES』）チェリョン

『TUNNEL VISION』についてチェリョンは、「ITZYのアイデンティティを改めて考えながら、新しいビートやパフォーマンスに挑戦した作品」と説明。「自分なりの魅力でコンセプトに自然に溶け込めるよう努力した」と語った。

音楽番組で1位を獲得した瞬間、涙を見せた理由については「ファンが1位を贈ろうと一生懸命だった気持ちが浮かび、感謝と申し訳なさが同時に込み上げた」と振り返った。単なる喜びではなく、共に耐え抜いてきた時間への感情があふれた瞬間だったという。

デビュー7年目を迎えたITZYのチームワークにも触れ、「メンバー同士で率直な対話やフィードバックを重ねる中で、チームはより強固になった」と明かした。

今後の挑戦について問われると、ソロ活動への思いをほのめかした。機会があれば、“チェリョン”そのものを最もよく表現できるコンセプトに挑戦したいという。特にダンスラインが際立つステージに意欲を示し、作詞・作曲はもちろん、ボーカル、演技、バラエティまで活動の幅を広げたいという意思をのぞかせた。

インタビューの最後にチェリョンは、「ITZYの第2幕を、より多くの愛の中で書き続けたい」と語り、MIDZY（ファンダム名）、メンバー、家族への深い愛情を伝えた。そして「結果だけを追い求めるのではなく、過程の一瞬一瞬にある楽しさや幸せを逃したくない」と、今の心境を強調した。

◇チェリョン プロフィール

2001年6月5日生まれ。本名イ・チェリョン。2019年にITZYのメンバーとしてデビューしたが、以前からTWICEを輩出した『SIXTEEN』をはじめとする各種オーディション番組に挑戦していた。実姉はIZ*ONE出身のソロ歌手イ・チェヨンで、K-POP界を代表するアイドル姉妹として活躍している。