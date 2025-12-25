韓国カラコン『URIA』新登場！「YURIAL PLUS」の魅力とは

韓国の大人気カラコンブランド『URIA（ユリア）』から新作が登場！新たにマンスリータイプとして発売されるのは、人気の1dayシリーズ「WATER BROWN（ウォーターブラウン）」と「EARL GRAY（アールグレー）」の2色。着色直径13.7mmの「YURIAL PLUS」で、さらに美しさを追求したツヤ玉カラコンが実現。ナチュラルに盛れるのに、どこから見ても透明感たっぷりの瞳に仕上がります。

人気カラーがパワーアップ！YURIAL PLUS登場

WATER BROWN

EARL GRAY

「YURIAL PLUS」シリーズは、1dayシリーズで人気の高かった「WATER BROWN（ウォーターブラウン）」と「EARL GRAY（アールグレー）」の2色がマンスリータイプに進化したものです。

着色直径は13.7mmと、従来よりも大きめで、より印象的な瞳を演出します。

自分の目に合わせやすく、まるでビー玉のような透明感のある瞳に仕上がるこのカラコンで、日常使いにも特別な日にもぴったりな瞳を作り出せます。

透明感と立体感を再現！ツヤ玉カラコン

「YURIAL PLUS」は、透明感とツヤ感を両立させた新しいカラコンの体験を提供します。テーマは「美しさを追求したツヤ玉カラコン」で、どこから見ても美しい立体感のある瞳を実現。

ウォーターブラウンはさわやかな雰囲気で清楚な印象を与え、アールグレーは全スキントーンに合わせやすく、ナチュラルながらもほんのり盛れる色味が特徴です。

新しいYURIAL PLUSで、瞳の魅力を最大限に引き出しましょう。

『URIA』マンスリーカラコン、これからのトレンドに

韓国カラコンブランド『URIA』のマンスリーシリーズ「YURIAL PLUS」は、今までの1dayタイプのカラコンに続く新たなトレンドとして注目されています。

マンスリータイプなら、長期間使えるコストパフォーマンスにも優れており、毎日の装着にも安心。さらに、ツヤと透明感を兼ね備えた美しい瞳を作り出すため、カラコン初心者にもおすすめです。

人気カラー2色で、誰でも簡単に素敵な瞳を手に入れられます。

新しい「YURIAL PLUS」で、理想の瞳を手に入れよう！

『URIA』の新作「YURIAL PLUS」は、ナチュラルに盛れるのに、透明感溢れる美しい瞳を作り出してくれるカラコンです。人気のウォーターブラウンとアールグレーの2色が、マンスリータイプで登場。

どちらも立体的で清楚、かつ魅力的な瞳に仕上がります。オンラインでチェックして、自分の目にぴったりのカラーを手に入れてください。

日本国内でも手軽に購入できるので、これからの瞳のトレンドを先取りしてみて♡