【名探偵津田】話題沸騰“セクシーな幽霊”驚きの再登場 写真添え感謝「まさかこの世界に…」
TBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜 後10：00）が、24日に放送。ダイアン・津田篤宏による、人気企画「名探偵津田」の新作「名探偵津田 第4話 〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」後編を届けた。17日放送の「前編」の現代パートに登場し、大きな反響を呼んだ「セクシーな幽霊」こと、セクシー女優の矢埜愛茉が自身のXを更新し、思いを記した。
【写真】ともに妖艶…話題沸騰“セクシーな幽霊”と江戸時代の姿
17日放送の「前編」の現代パートに登場し、大きな反響を呼んだ矢埜が、24日の放送では200年前の世界に再び登場。自身のYouTubeチャンネルで生配信を行っていた矢埜は「あれ、あれれれ…。ハハハ。待って（笑）。すごい！また緊張してきた」と口にしていた。
放送後にも自身のXを更新。写真とともに「名探偵津田第四弾 幽霊役そして江戸時代 菊役で出演させていただきました！事件解決してよかったです…！そしてまさかこの世界に自分が入り込めると思っていなかったので、本当に嬉しかったです。ぜひTVerでも見逃し配信ご覧下さい！」と呼びかけている。
