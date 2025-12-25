マツケン×ハローキティの平成ギャルテーマのグッズも登場！「ファミマツケン」コラボグッズで年末年始を盛り上がろう！
いよいよ2025年も終わりを迎える。ファミリーマートでは年末年始キャンペーンアンバサダーに松平健さんを迎え、大好評だった「ファミマツケン福袋」に続き、「ファミマツケン」コラボグッズが登場。マツケン×ハローキティのコラボグッズも登場する。
【画像】「ファミマツケン」コラボグッズを見る
■「ファミマプリント」でブロマイドやステッカーを販売
「ファミマツケン」コラボとして、2025年12月22日から、「ファミマプリント」で松平健さんのオリジナルデザインの「ブロマイド」(L判300円、2L判400円)や「ステッカー」(L判400円、2L判600円)を販売。「ファミマプリント」はファミリーマートの店舗にあるマルチコピー機でアニメなどのコンテンツを選んでプリントできるもので、今回のコラボのためのデザイン全6種が登場。
最近はやりの証明写真ガイドラインのデザインを松平健さんのさまざまな表情で再現したデザインや、年賀状にもぴったりな“マツケンタウロス”など、マツケンの魅力満載のオリジナルデザインは要チェック！ブロマイドはランダム式、ステッカーは選択式で販売となる。
また、12月26日(金)からは、お菓子などの対象商品を2個同時に購入すると、「踊るお年賀タオル」か「踊るマツケンハンコ」が1個もらえるキャンペーンも行われる。新年にぴったりのめでたいデザインのタオルも、松平健さんのおなじみのポーズと「サンバ」、「ビバ」、「オレ！」の文字との組み合わせがユニークなハンコもぜひゲットしたい。こちらはなくなり次第終了となるので早めにチェックしよう。
さらに、ファミペイを提示して「菓子コース対象商品」を購入してスタンプを貯めると、上様からのお年賀ギフトがもらえるキャンペーンも同時開催。「人形町今半 お肉カタログギフト」やファミマポイント100円相当がもらえる。2026年1月12日(祝)までの期間限定。
■店舗限定＆ファミマオンライン限定のグッズも！
さらに12月26日(金)からは、マツケン×ハローキティのコラボグッズが店頭に登場。平成ギャルをテーマに、松平健さんとおそろいの着物をまとったハローキティのオリジナルデザインアイテムをラインナップ。
「マツケン×ハローキティ しっぽチャーム付きキーホルダー」(各976円)は、平成にブームとなったしっぽ風チャーム付き。デザインは3種あり、ランダムで販売する。どれもマツケンとハローキティの“スペシャルショット”で、どれが当たるかはお楽しみ。
ラメやホログラムをふんだんにあしらった「マツケン×ハローキティ ステッカーセット」(4枚1組854円)は、スマホケースに挟めるサイズ。夢のコラボをいつでも持ち歩ける。
また、ファミマオンライン限定では、マツケングッズが登場。特別デザインの「アクリルスタンド」(2種、各2200円、2種セット〜回るマツケン台座付き〜4950円)や「缶バッジセット」(3300円)、「オーロラトートバッグ」(4000円)など、ほかでは手に入らないものばかり。12月26日(金)〜2026年1月31日(土)までに予約をすれば、5月17日(日)〜30日(土)に店舗で受け取ることができる。
どれもファミリーマートでしか手に入らない特別なファミマツケングッズ。ぜひチェックしてみよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】「ファミマツケン」コラボグッズを見る
■「ファミマプリント」でブロマイドやステッカーを販売
「ファミマツケン」コラボとして、2025年12月22日から、「ファミマプリント」で松平健さんのオリジナルデザインの「ブロマイド」(L判300円、2L判400円)や「ステッカー」(L判400円、2L判600円)を販売。「ファミマプリント」はファミリーマートの店舗にあるマルチコピー機でアニメなどのコンテンツを選んでプリントできるもので、今回のコラボのためのデザイン全6種が登場。
最近はやりの証明写真ガイドラインのデザインを松平健さんのさまざまな表情で再現したデザインや、年賀状にもぴったりな“マツケンタウロス”など、マツケンの魅力満載のオリジナルデザインは要チェック！ブロマイドはランダム式、ステッカーは選択式で販売となる。
また、12月26日(金)からは、お菓子などの対象商品を2個同時に購入すると、「踊るお年賀タオル」か「踊るマツケンハンコ」が1個もらえるキャンペーンも行われる。新年にぴったりのめでたいデザインのタオルも、松平健さんのおなじみのポーズと「サンバ」、「ビバ」、「オレ！」の文字との組み合わせがユニークなハンコもぜひゲットしたい。こちらはなくなり次第終了となるので早めにチェックしよう。
さらに、ファミペイを提示して「菓子コース対象商品」を購入してスタンプを貯めると、上様からのお年賀ギフトがもらえるキャンペーンも同時開催。「人形町今半 お肉カタログギフト」やファミマポイント100円相当がもらえる。2026年1月12日(祝)までの期間限定。
■店舗限定＆ファミマオンライン限定のグッズも！
さらに12月26日(金)からは、マツケン×ハローキティのコラボグッズが店頭に登場。平成ギャルをテーマに、松平健さんとおそろいの着物をまとったハローキティのオリジナルデザインアイテムをラインナップ。
「マツケン×ハローキティ しっぽチャーム付きキーホルダー」(各976円)は、平成にブームとなったしっぽ風チャーム付き。デザインは3種あり、ランダムで販売する。どれもマツケンとハローキティの“スペシャルショット”で、どれが当たるかはお楽しみ。
ラメやホログラムをふんだんにあしらった「マツケン×ハローキティ ステッカーセット」(4枚1組854円)は、スマホケースに挟めるサイズ。夢のコラボをいつでも持ち歩ける。
また、ファミマオンライン限定では、マツケングッズが登場。特別デザインの「アクリルスタンド」(2種、各2200円、2種セット〜回るマツケン台座付き〜4950円)や「缶バッジセット」(3300円)、「オーロラトートバッグ」(4000円)など、ほかでは手に入らないものばかり。12月26日(金)〜2026年1月31日(土)までに予約をすれば、5月17日(日)〜30日(土)に店舗で受け取ることができる。
どれもファミリーマートでしか手に入らない特別なファミマツケングッズ。ぜひチェックしてみよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。