【ひらがな穴埋めクイズ】共通する2文字を当てよう！ 3つの言葉をつなぐカギは…ひらがな2文字！語彙力＆ひらめき勝負。1分以内で解けたら天才かも？

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

一見むずかしそうですが、共通点に気づけるとスムーズに解ける問題です。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□こう
はんか□□
いき□□

正解：がい

正解は「がい」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「がい」を入れると、次のようになります。

がいこう（外交）
はんかがい（繫華街）
いきがい（生きがい）

どれも正しい日本語になりますね。
このように、複数の言葉に共通して入るひらがなを見抜く問題では、完成後の意味をイメージすることが解答の近道になります。

