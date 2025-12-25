【ひらがなクイズ】3つの言葉に共通して入っている2文字とは？ 1分以内で挑戦しよう
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
一見むずかしそうですが、共通点に気づけるとスムーズに解ける問題です。
□□こう
はんか□□
いき□□
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「がい」を入れると、次のようになります。
がいこう（外交）
はんかがい（繫華街）
いきがい（生きがい）
どれも正しい日本語になりますね。
このように、複数の言葉に共通して入るひらがなを見抜く問題では、完成後の意味をイメージすることが解答の近道になります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
