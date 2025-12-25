唯一無二のSFファンタジー漫画『星旅少年』、第6巻が来年1/23に発売
パイ インターナショナルは、2026年1月23日(金)に書籍『星旅少年 6』(著：坂月さかな)を刊行する。
「トビアスの木」の毒によってほとんどの住民が眠ってしまった「まどろみの星」。これは「まどろみの星」を旅して、残された文化を記憶・保存するプラネタリウム・ゴースト・トラベル社(通称PGT社)の星旅人(ほしたびびと)・登録ナンバー303の物語。
「君に聞いてほしいことがあるんだ」。
向き合うことから逃げていた気持ちを、505に伝えることを決めた303。一方、505も303に伝えなくてはならないことがあった。「寂しさ」とは「愛しさ」とは──ファン必読のエピソード「夜と星」他6編に加え巻末に描き下ろし4コマを収録。購入特典など各詳細は公式サイトにて。
＜収録話＞
episode.30 導きの火
episode.31 夜と星
episode.32 移動古書店
episode.33 氷歌
episode.34 ハルシオンハープ
episode.35 のんびりふわふわ散歩
描き下ろし おまけ4コマ漫画
■『星旅少年』第6巻
仕様：A5判型(210mm×148mm)/ソフトカバー/256ページ(4C・4ページ／1C・252ページ)
価格：本体1,200円＋税
発売日：2026年1月23日(※電子版同時発売)
著者：坂月さかな
発行元：パイ インターナショナル
「トビアスの木」の毒によってほとんどの住民が眠ってしまった「まどろみの星」。これは「まどろみの星」を旅して、残された文化を記憶・保存するプラネタリウム・ゴースト・トラベル社(通称PGT社)の星旅人(ほしたびびと)・登録ナンバー303の物語。
「君に聞いてほしいことがあるんだ」。
＜収録話＞
episode.30 導きの火
episode.31 夜と星
episode.32 移動古書店
episode.33 氷歌
episode.34 ハルシオンハープ
episode.35 のんびりふわふわ散歩
描き下ろし おまけ4コマ漫画
■『星旅少年』第6巻
仕様：A5判型(210mm×148mm)/ソフトカバー/256ページ(4C・4ページ／1C・252ページ)
価格：本体1,200円＋税
発売日：2026年1月23日(※電子版同時発売)
著者：坂月さかな
発行元：パイ インターナショナル