『ウルトラマンネクサス』大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATIONに「ウルトラマンネクサス ジュネッス」が登場
プレックスは、『ウルトラマンネクサス』より「大怪獣 ULTRA NEW GENERATION ウルトラマンネクサス ジュネッス 限定版」(25,850円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年5月発送予定。
2026年5月発送予定「大怪獣 ULTRA NEW GENERATION ウルトラマンネクサス ジュネッス 限定版」(25,850円)
大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATIONに「ウルトラマンネクサス ジュネッス」が登場。
ウルトラマンネクサスがアンファンス形態から変身した戦闘形態。数多くのヒーロー造形を手掛けている稲上信行氏がジュネッスらしい力強い構えのポーズで見事に立体化している。
頭部やコアゲージなど、各部にはクリアパーツを採用。限定版は付属の台座を使用することで両目、コアゲージが発光する(USB Type-Cケーブルを使用)。
闇の力に立ち向かう「ウルトラマンネクサス ジュネッス」の勇姿を手元で楽しんでみたい。
(C)TSUBURAYA PROD.
2026年5月発送予定「大怪獣 ULTRA NEW GENERATION ウルトラマンネクサス ジュネッス 限定版」(25,850円)
ウルトラマンネクサスがアンファンス形態から変身した戦闘形態。数多くのヒーロー造形を手掛けている稲上信行氏がジュネッスらしい力強い構えのポーズで見事に立体化している。
頭部やコアゲージなど、各部にはクリアパーツを採用。限定版は付属の台座を使用することで両目、コアゲージが発光する(USB Type-Cケーブルを使用)。
闇の力に立ち向かう「ウルトラマンネクサス ジュネッス」の勇姿を手元で楽しんでみたい。
(C)TSUBURAYA PROD.