年内で退社するフジテレビの藤本万梨乃アナウンサーが２５日、同局系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）を卒業した。

藤本アナは２０１９年に入社。東大医学部卒という経歴ながらも、気取らないキャラクターと明るい性格で人気に火が付くと、バラエティー番組を中心に存在感を発揮してきた。

２３年７月からは同局の看板情報番組「Ｍｒ．サンデー」で宮根誠司（６２）と共にＭＣを担当。７月の参院選開票特番でキャスターを務めるなど、硬軟問わず幅広く活躍を続けてきた。今年８月には長年交際中の一般男性との結婚が明らかになった。

藤本アナの退社は今月１日に発表された。その際に「入社試験の時から“どんな番組にでも対応できるアナウンサーになりたい”と志し、情報番組、報道番組、バラエティー番組とさまざまな経験をさせていただきました。会社には社会人としてもアナウンサーとしても未熟だった私を、時に優しく時に厳しくここまで育てていただき、感謝の気持ちでいっぱいです」とコメントを寄せた。

藤本アナの後任は原田葵、新加入の小室瑛莉子、高崎春の各アナウンサーが務める。

この日の生放送での冒頭に藤本アナは、最後の出演になることが紹介され「最後まで気負わずに明るく元気にお伝えしたいと思います」とコメントした。

エンディングで藤本アナが２０１９年９月から同番組を担当した６年間の軌跡をＶＴＲで紹介した。藤本アナは「本当に振り返るといろんな経験をさせていただいて、いろんな顔をしていたなと思うんですが」とし「めざましファミリー、そして、めざましテレビを見てくださるみなさんと共に過ごす朝は、本当に楽しくて幸せな６年間でした」と明かした。

そして「来年からはイチ視聴者としてパワーアップしていくめざましテレビを楽しみに見たいと思います。本当に６年間、ありがとうございました」と笑顔で感謝を伝え、スタジオは大きな拍手に包まれていた。