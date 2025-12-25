東京市場 ピボット分析（クロス円）
ピボット分析
ユーロ円
終値183.60 高値184.28 安値183.29
185.15 ハイブレイク
184.71 抵抗2
184.16 抵抗1
183.72 ピボット
183.17 支持1
182.73 支持2
182.18 ローブレイク
ポンド円
終値210.49 高値211.20 安値210.05
212.26 ハイブレイク
211.73 抵抗2
211.11 抵抗1
210.58 ピボット
209.96 支持1
209.43 支持2
208.81 ローブレイク
スイス円
終値197.86 高値198.41 安値197.34
199.47 ハイブレイク
198.94 抵抗2
198.40 抵抗1
197.87 ピボット
197.33 支持1
196.80 支持2
196.26 ローブレイク
豪ドル円
終値104.54 高値104.71 安値104.35
105.08 ハイブレイク
104.89 抵抗2
104.72 抵抗1
104.53 ピボット
104.36 支持1
104.17 支持2
104.00 ローブレイク
NZドル円
終値90.98 高値91.28 安値90.83
91.68 ハイブレイク
91.48 抵抗2
91.23 抵抗1
91.03 ピボット
90.78 支持1
90.58 支持2
90.33 ローブレイク
カナダドル円
終値113.98 高値114.15 安値113.72
114.61 ハイブレイク
114.38 抵抗2
114.18 抵抗1
113.95 ピボット
113.75 支持1
113.52 支持2
113.32 ローブレイク
