東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6709　高値0.6718　安値0.6698

0.6739　ハイブレイク
0.6728　抵抗2
0.6719　抵抗1
0.6708　ピボット
0.6699　支持1
0.6688　支持2
0.6679　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5836　高値0.5853　安値0.5828

0.5875　ハイブレイク
0.5864　抵抗2
0.5850　抵抗1
0.5839　ピボット
0.5825　支持1
0.5814　支持2
0.5800　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3677　高値1.3692　安値1.3665

1.3718　ハイブレイク
1.3705　抵抗2
1.3691　抵抗1
1.3678　ピボット
1.3664　支持1
1.3651　支持2
1.3637　ローブレイク