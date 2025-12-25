東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6709 高値0.6718 安値0.6698
0.6739 ハイブレイク
0.6728 抵抗2
0.6719 抵抗1
0.6708 ピボット
0.6699 支持1
0.6688 支持2
0.6679 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5836 高値0.5853 安値0.5828
0.5875 ハイブレイク
0.5864 抵抗2
0.5850 抵抗1
0.5839 ピボット
0.5825 支持1
0.5814 支持2
0.5800 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3677 高値1.3692 安値1.3665
1.3718 ハイブレイク
1.3705 抵抗2
1.3691 抵抗1
1.3678 ピボット
1.3664 支持1
1.3651 支持2
1.3637 ローブレイク
