２４日の米株式市場の概況、ＮＹダウ２８８ドル高で最高値更新 サンタラリーの期待で

２４日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比２８８．７５ドル高の４万８７３１．１６ドルと５日続伸。最高値を更新した。この日は短縮取引で市場参加者は限られた。年末の５営業日と年明けの２営業日を合わせた期間の「サンタクロースラリー」に関心が向かうなか、今後の相場上昇を期待した買いが主力株に入り、株価指数を押し上げた。



メルク＜MRK＞やウォルト・ディズニー＜DIS＞が堅調推移。ナイキ＜NKE＞が株価水準を切り上げたほか、ターゲット＜TGT＞やシティグループ＜C＞が高く、Ｕｉパス＜PATH＞が大幅高となった。一方、シェブロン＜CVX＞は冴えない展開。オン・ホールディング＜ONON＞が軟調だった。



ナスダック総合株価指数は５１．４６ポイント高の２万３６１３．３０と５日続伸した。アップル＜AAPL＞がしっかり。マイクロン・テクノロジー＜MU＞やサンディスク＜SNDK＞が上伸し、オメロス＜OMER＞やダイナヴァックス・テクノロジーズ＜DVAX＞が急伸した。半面、エヌビディア＜NVDA＞が値を下げ、ＡＳＴスペースモバイル＜ASTS＞が大幅安となった。



出所：MINKABU PRESS