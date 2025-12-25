・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝５８．３５ドル（－０．０３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４５０２．８ドル（－２．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝７１０３．１セント（＋５４．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５２１．７５セント（＋４．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４５１．００セント（＋３．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０６３．２５セント（＋１１．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　３０１．４２（－０．２５）

出所：MINKABU PRESS