２４日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝５８．３５ドル（－０．０３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４５０２．８ドル（－２．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７１０３．１セント（＋５４．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２１．７５セント（＋４．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５１．００セント（＋３．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０６３．２５セント（＋１１．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３０１．４２（－０．２５）
出所：MINKABU PRESS
