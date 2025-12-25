お笑いコンビ、笑い飯の哲夫（50）が24日、FM大阪「赤maru」（月〜木曜午後2時）に生出演。審査員を務めた「M−1グランプリ2025」で展開したMC今田耕司とのやりとりを振り返った。

「面白かったですよ」と前置きした上で「でもやっぱり今田（耕司）さんが僕の紹介を飛ばしてくれはって、『いやいや僕が一番話題の人間おいおい』って言うたところは、とんでもなくウケましたね。めちゃくちゃウケました」と切り出した。

「今田さんには終わってからお礼言いましたし。始まる前も今田さんがメークしてはるところ見計らって、メーク室行って。今田さんが聞いてくれはって。『粗品のあれ、どうなん？』と。『あ、電話しときましたよ』『そうなんや』みたいな。ここでバッチリじゃないですか。多分、振ってくれはるなと。オープニングで払拭しますんで、みたいなね。それで言わせていただいて」と語った。

哲夫が放った、スーパーマラドーナ武智と、とろサーモン久保田かずのぶに触れたボケについては「そちらに電話して聞いておきました。武智と久保田が苦言してるってほんまなん？って。いや、ちゃいますよって。そこを言った時のややウケ感ったらなかったですよね。記憶って薄れていくんよ」と振り返った。

霜降り明星の粗品とは「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」の審査員コメントをめぐって騒動に発展していた。哲夫は前週の同番組内で「粗品の時間はもうちょっと短くてよかったな」などと発言したことで騒動にまで発展。粗品は哲夫の発言に対し、自身のYouTubeチャンネルで「僕の審査コメント時間をじゃあ30秒渡したとして、どうなってました？ うーんちょっとダサすぎてしんどいかな」と苦言を呈した。19日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1時）では「俺も絶対に哲夫さんの返事欲しいし。次が俺が何て言うかも、俺が楽しみやな」とアンサーを求めていた。

哲夫は「M−1」の審査員として出演。番組冒頭の審査員紹介で、MCの今田耕司から1人飛ばされて紹介され「話題の人！ 今、注目の人！ 一番の注目の人！ ネットニュース僕のことしか書いてない」と反応。

続けて哲夫が「注目されるべきは僕なんかじゃなくて、ネタをされる方なんで。僕のことはどうでもええんで。ぜひネタを楽しんでほしい」と語ると、今田から「1人だけどうでもええと思えない人が見てるんで。注目してるんで」とツッコミが入った。

そして哲夫は「（スーパーマラドーナ）武智くんと（とろサーモン）久保田（かずのぶ）くんが僕の審査について苦言を…」とボケると、今田から「違う違う」と再びツッコミが入った。

さらに哲夫は「粗品には電話して聞いておきました。『くぼたと武智が何か言ってたのか？』って聞いたら『いや違います』って言われました」と明かしていた。