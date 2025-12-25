人気クリエイター・谷口崇、初の長編映画監督作品『おしり前マン』来年3.20公開決定 予告＆ビジュアル解禁
アニメ・イラスト作家の谷口崇によるオリジナルヒーロー作品『おしり前マン』を初めて長編映画化した『おしり前マン〜復活のおしり前帝国〜』が、2026年3月20日より公開されることが決定。予告編＆本ビジュアル、監督・脚本・作画・声・歌を自ら務めた谷口からのコメントが解禁された。
【動画】『おしり前マン〜復活のおしり前帝国〜』予告映像
アニメ『森の安藤』などYouTubeを起点に、監督・脚本・作画・編集・声・歌までをすべて一人で手がける自主制作アニメで注目を集めてきたアニメ・イラスト作家、谷口崇。YouTubeの総再生回数は1億回を超え、テレビ番組やCM、音楽アーティストへのイラスト提供など、ジャンルを越えて唯一無二の活動を続けてきた。
そんな谷口の代表作であり、一枚の落書きから誕生したオリジナルヒーロー作品『おしり前マン』が、まさかの長編映画化。映画版でも監督・脚本・作画・声・歌をはじめとする中核制作を谷口自身が手がけ、YouTube発・完全個人制作という枠を越え、物語・キャラクター・映像表現のすべてが劇場版ならではのスケールへと進化した、完全新作長編アニメーション映画となる。
『おしり前マン』とは、おしりが前にある、ごく普通のサラリーマン・前尻（まえじり）が、街の平和を守るヒーローとして活躍する物語。脱力感あふれるシュールな世界観と、笑いの中にどこか人間味を感じさせる作風が支持を集め、ゲーム化、CMコラボ、漫画連載、ガチャガチャ展開など、インディーズ発のキャラクターとしては異例の広がりを見せてきた。
谷口崇アニメ制作20周年、そして「おしり前マン」誕生10周年を迎えた2024年には、映画化に向けたパイロット版ムービー制作のクラウドファンディングを実施。目標を大きく上回る485万4053円の支援を集め、作品を長年支えてきたファンの熱量と映画化への期待の高さを改めて証明した。
おしりが前にあるため、街の平和を脅かす者を許さないおしり前マン。さまざまな問題が日々巻き起こる中、新たな仲間と出会い、そして次々と訪れる過酷な試練を乗り越えながら、街の平和を守り続けてきた。しかしある日、おしりが前になる薬「シリマエナーレ」が街に出回り、かつてない混乱へと巻き込まれていく。
その原因を探るため調査を進める中、おしり前マンはとある製薬会社へと潜入。そこで「おしり前帝国復活計画」と記された文書を発見する。そこにはかつて存在した「おしり前帝国」が、おしりが後ろの人たちに滅ぼされたことが書かれており、復讐と帝国の復活に燃える謎のボスが裏で動き出していた。事の重大性を感じたおしり前マンは、かつての師「おしり前レジェンド」（先代おしり前マン）に修行を依頼するのだった――。
谷口は「おしり前マンは、おしりが前にあることが特徴的なヒーローなので、自分の中でとても思い入れがあり、いつか映画化できたらと夢見ていました。そしてついに、おしり前マン10周年という年に映画化が決まり、いざストーリーを考えるとなると、そういうヒーローがこれまであまりいなかったということもあり、それがうまく伝わる作品にすることができるのか、不安もあったのですが、たくさんの方に支えていただき、そうすることができました」とコメント。
予告編は、作品のユニークな世界観が、映画化によってさらにスケールアップしたことがうかがえる内容。CGを用いたミュージカルシーンなど印象的な場面が随所に盛り込まれており、まさに“谷口ワールド”全開とも言える映像に仕上がっている。
なお本作では、声優も務める谷口監督が、劇中で歌唱シーンを披露しているところも注目ポイント。遊び心と表現への強いこだわりが随所に感じられ、映画本編への期待が高まる。果たして、おしり前マンは世界を救うことができるのか―。
本ビジュアルは、「私は、おしりが前にある。」というキャッチコピーと共におしり前マンを中央に大きく配置し、その周囲には物語を彩る個性豊かなキャラクターたちが並んでいるデザイン。本作ならではのシュールでユーモラスな世界観が凝縮されたビジュアルとなっている。
映画『おしり前マン』は、2026年3月20日より全国公開。
谷口崇のコメント全文は以下の通り。
＜谷口崇のコメント全文＞
■谷口崇（原作・監督・脚本・作画・声・歌）
おしり前マンは、おしりが前にあることが特徴的なヒーローなので、自分の中でとても思い入れがあり、いつか映画化できたらと夢見ていました。そしてついに、おしり前マン10周年という年に映画化が決まり、いざストーリーを考えるとなると、そういうヒーローがこれまであまりいなかったということもあり、それがうまく伝わる作品にすることができるのか、不安もあったのですが、たくさんの方に支えていただき、そうすることができました。おしり前マンの魅力が存分に詰まった映画を、ぜひ劇場でご覧いただけますと幸いです。
