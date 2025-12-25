SCANDAL、新曲「Girl is Ghost」配信リリース決定
SCANDALの新曲「Girl is Ghost」が、2026年1月21日（水）に配信リリースされる。
12月24日に豊洲PITにて開催された恒例のクリスマスライブ＜BEST★Xmas 2025＞にて発表されたもので、新曲「Girl is Ghost」は、幾度となく変化し続けてきたSCANDALというバンドのストーリーをバックボーンとして感じることができる楽曲だとか。
なお2026年3月には、大好評で第1弾が幕を閉じたSCANDALがプロデュースするアパレルブランド“FEEDBACK”と“ZOZOTOWN”のコラボ第2弾の実施も決定している。
Digital Single「Girl is Ghost」
2026年1月21日（水）
※各音楽ストリーミングサービスおよびダウンロードサービスにて配信予定
＜SCANDAL TOUR 2026 “SCANDALの対バンツアー”＞
2026年2月1日（日）
＠Zepp Haneda（TOKYO）
OPEN 17：00/START 18：00
GUEST：Hump Back
2026年2月7日（土）
＠Zepp Nagoya
OPEN 17：00/START 18：00
GUEST：kanekoayano
2026年2月8日（日）
＠Zepp Osaka Bayside
OPEN 17：00/START 18：00
GUEST：PEOPLE 1
2026年2月11日（水）
＠Zepp Fukuoka
OPEN 17：00/START 18：00
GUEST：ORANGE RANGE
2026年2月14日（土）
＠Sendai PIT
OPEN 17：00/START 18：00
GUEST：岸谷香（Unlock the girls）
2026年2月22日（日）
＠Zepp Sapporo
OPEN 17：00/START 18：00
GUEST：OKAMOTO’S
2026年2月26（木）
＠KT Zepp Yokohama
OPEN 18：00/START 19：00
GUEST：スキマスイッチ
＜SCANDAL 20th Anniversary Live “Chapter 20”＞
2026年8月21日（金）
＠大阪・大阪城ホール
OPEN：18：00 / START：19：00
Website（SCANDAL）： https://www.scandal-4.com/