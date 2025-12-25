野球宗主国の米国が日本に奪われた「世界一」のタイトルを取り戻そうとしている。メジャーリーグ（MLB）を代表する強打者の一人、ブライス・ハーパー（33、フィラデルフィア・フィリーズ）が2026ワールドベースボールクラシック（WBC）参加を宣言した。

ハーパーは24日（日本時間）、自身のソーシャルメディアを通じて「来年3月に開催されるWBCに米国代表として出場することにした」とし「15歳で初めて胸に国旗を付けた時のことを忘れられない」と発表した。

ハーパーは2015年と2021年にナショナルリーグ（NL）最優秀選手（MVP）を受賞した強打者だ。今季は手首のけがのため1カ月以上も出遅れたが、132試合で打率2割6分1厘、27本塁打、75打点、OPS（出塁率＋長打率） 0．844を記録して健在を知らせた。ハーパーがWBC代表チームに合流し、米国は確実な主力一塁手を見つけた。

これで米国は「ドリームチーム」を構築した。今年アメリカンリーグ（AL）MVPになったアーロン・ジャッジ（ニューヨーク・ヤンキース）が今回、代表チームに主将として合流した。ジャッジはナショナルリーグ（NL）の大谷翔平（ロサンゼルス・ドジャース）とともにMLB史上初めて2大リーグMVPを共に2連覇した「怪物打者」だ。2022年末にヤンキースと9年・3億6000万ドル（約560億ウォン）に契約し、天文学的な身代金が保証された「ニューヨークの心臓」だ。ジャッジとハーパーがともに2023年大会には参加できなかった。

ジャッジとハーパーが抜けた米国は前大会で決勝まで進出したが、大谷が活躍した日本に敗れて準優勝に終わった。

米スポーツ専門メディアのジ・アスレチックは決勝戦が終わると「2026年に米国のWBC予想ラインナップ」を公開し、ジャッジを3番、ハーパーを4番に配置した。「2026年大会で日本に勝つにはジャッジとハーパーが必要だ」という意見を出したのだ。ハーパーは「テレビで試合を見るしかないというのがあまりにも悲しかった」とし、公開的に遺憾を表した。

それから3年後、ジャッジとハーパーはこれに応答するかのように並んでWBC代表チームで米国ユニホームを着ることにした。今季、2大リーグのサイ・ヤング賞受賞者のタリク・スクバル（デトロイト・タイガース）とポール・スキンス（ピッツバーグ・パイレーツ）、2大リーグの本塁打王のカル・ローリー（シアトル・マリナーズ）とカイル・シュワーバー（フィラデルフィア）も共にWBC出場を確定した。

来年3月には決勝戦で大谷とジャッジがWBC史上初めて対戦する名場面を見られるかもしれない。

5回開催されたWBCで日本は3回、米国は1回（2017年）優勝している。