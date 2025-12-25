ヒューマノイドロボットが人間を蹴り倒す場面が公開され、ロボットの安全性をめぐる論争が起きている。

6日、中国のロボットメーカー「Engine AI（衆縕機器人）」は、ヒューマノイドロボットが人間の高度な武術動作をまねる様子を公開した。

すると一部では「ロボットの動きがあまりにも自然すぎる」として、AIで合成した映像ではないかという疑いが提起され、Engine AI側は追加映像を公開したが、この映像で議論が巻き起こった。

問題となった映像を見ると、人間より背の高いロボットが脚を伸ばして蹴りを放つと、武装した男性が衝撃に耐えられず後ろに倒れる。

この男性はEngine AIの代表を務める趙同陽氏で、操作疑惑を払拭するため、ロボットの攻撃を自ら受けてみると実験を行った。

ロボットの名前は「T800」で、映画『ターミネーター』の主人公の名前から取られた。蹴りや回し蹴りといった武術動作が得意技だ。

趙氏はロボットの攻撃を受けた直後のインタビューで、「あまりにも暴力的で残酷だった」とし、「先ほど蹴りを食らったが、防護装備がなければ耐えるのは難しかっただろう。骨が折れていたかもしれない」と語った。

Engine AIはこの映像のおかげで約200億円規模の投資誘致に成功したという。

現地インターネット上では「本当にターミネーターが作られるのではないか」「人類終末の時代が来る気がする」として懸念を示した。