中尾明慶、妻・仲里依紗＆長男と暮らす“掃除の必要がない”自宅に仰天「奥様流石です」「水回り綺麗保ってるのすごすぎ…」
俳優の中尾明慶（37）が23日、自身のYouTubeチャンネルを更新。年末の大掃除をする様子を公開し、整理整頓された自宅を披露した。
【動画】「家が綺麗で素晴らしいですね！」ファンからも絶賛 中尾明慶が公開した“掃除の必要がない”自宅
中尾は「年末の大掃除したらブチギレされそうな展開です…」と題した動画で、「お掃除検定の5級」を持っているというスタッフとともに、自宅の掃除をスタート。
まずキッチンから始めるが「キッチンのガスコンロ周りに関しては、うちめちゃくちゃキレイなんですけど」 と絶賛し、拭き掃除をしたシートに汚れがついていない、掃除する必要がないほど手入れされた様子を公開している。
キレイなガスコンロ周りに「里依紗やった？大掃除動画を先に撮った？というくらいキレイなんですけど」と驚き、洗面台の掃除へ移動した。
洗面台でも「キレイなガラスだな〜」「めちゃくちゃキレイなガラスですよ」と感心。これにスタッフが「これ余計なことしない方がいいかもしれない」とコメントし、思わず笑い声がこぼれている。
この様子に、コメント欄には「家が綺麗で素晴らしいですね！」「水回り綺麗保ってるのすごすぎ…」「里依紗ちゃんは、お仕事しながらお家の中もピカピカ」「大掃除すごい 尊敬します」「奥様流石です」などの反響が寄せられていた。
中尾は、2013年4月に俳優・仲里依紗と結婚、同年10月に長男が誕生した。
