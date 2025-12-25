ポメラニアンさんが結婚式でリングドッグを担当することに！式場の扉が開いた次の瞬間…！？まさかの微笑ましいハプニングは話題を呼び、投稿は25.9万回再生を突破。「めっちゃ笑顔！」「やばい可愛すぎる」といった絶賛の声が寄せられることとなりました。

【動画：犬に結婚式で『リングドッグ』を担当してもらった結果→ドアを開けた瞬間…微笑ましいハプニング】

リングドッグを担当！ポメラニアンのチャックくん

TikTokアカウント「chuck_714_」に投稿されたのは、ポメラニアンの男の子「チャック」くんが飼い主さんの結婚式でリングドッグを務めたお姿。

式当日、大勢の参列者の視線は扉に向き、リングドッグを務めるチャックくんの登場を今か今かと待っている様子。身を乗り出している方やスマホを取り出す方…会場全体がワクワク期待に満ちた雰囲気だったそう。

いざ扉が開きましたがチャックくんは現れません。というのも、扉の横がガラス張りになっているため、そこが入口だと勘違いしてしまったのだとか。ご家族に連れ戻され再入場…！参列者のみなさんの間で優しい笑いが生まれたといいます。

ハプニングも笑顔に♡

当のチャックくんはハプニングにもまったく動じません。キラキラの笑顔を振りまきながらパパとママの元へと向かう姿は愛嬌たっぷりだったそう。

指輪のモニュメントを閉じ込めた風船を体にくくりつけ、軽快なステップでバージンロードを歩くチャックくんの姿に参列者全員が笑顔になっていたといいます。

ふたりの元へ大切な指輪を届けて任務完了！パパとママに抱っこされたチャックくんのニコニコのお顔といったら…！感動と笑顔を届けたチャックくんの姿に会場全体が祝福ムードであふれたのでした♡

まさかのハプニングもご愛敬♡リングドッグを頑張ったチャックくんの姿には「可愛すぎて笑っちゃう」「なんて仕事のできる犬なんだ…」「ニコニコやｗ」といった絶賛のコメントが寄せられました。

怒ったお顔もチャーミング♪

たくさんの人を笑顔にするチャックくんの別の一面もご紹介！この日、ケージの中を覗いてみると、ヴゥ～…と唸るチャックくんの姿が。どうやらお気に入りの靴下を取られるのではと、前足でがっちり抱え込んでいたのだとか。

近づくなと怒ってはいるものの、尻尾はプリプリ…。相反する仕草ですが、もしかするとこの状況を楽しんでいるのかもしれませんね。いたずらっ子のような上目遣いがむしろチャーミングだったとか。

クルクルと表情豊かなチャックくんと一緒なら退屈知らず！刺激的な毎日を過ごせそうですね…！

チャックくんのお茶目な姿をもっと堪能したい方は、TikTokアカウント「chuck_714_」を覗いてみてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「chuck_714_」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております