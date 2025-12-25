【2025年版】静岡県民が選んだ「街の幸福度（自治体）」ランキング！ 2位「磐田市」、では1位は？
静岡県に住む20歳以上の男女を対象に「全体としてみて、あなたは現在、幸せですか、あるいは不幸せですか」に対して10段階評価を行い、「いい部屋ネット 街の幸福度ランキング2025＜静岡県版＞」を発表しました。調査は2021年〜2025年の回答を累積して集計（一部2019年・2020年の回答も含む）しています。
本記事では、静岡県民が選んだ「街の幸福度（自治体）」ランキングの上位自治体をご紹介します。
居住者からは「学校なり職場なり友人なり、人にはとても恵まれていると思う。八方塞がりな事態になったことがない」「裕福ではないが、旦那と過ごす毎日が楽しい。たまに温泉に行って美味しいものを外食するのが幸せ」「妻と仲良く生活している。妻が義理の父母を大事にしてくれるから、私も義理の父母を大事にしている」といった声が寄せられ、人間関係や日常生活の満足感が幸福感につながっている様子がうかがえます。
居住者からは「子供2人が可愛くて、日常生活も楽しい。こういう環境に恵まれて、自分は運がいいなとしばしば思うくらい」「仕事、趣味の時間をもって、熱中している時、生きがいを感じる」「健康で不自由の無い生活ができているし、美味しいものを食べられる」といった声が寄せられ、暮らしの充実感と日常の幸福が高評価につながっています。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：磐田市／評点66.5／偏差値63.7静岡県磐田市は、JR東海道線や東名高速道路など東西のアクセスが良好で、県内屈指の産業と豊かな自然が調和したまちです。スポーツ文化やアウトドア施設も充実しており、市民が幸せと誇りを実感できるまちづくりが進んでいます。
1位：菊川市／評点66.6／偏差値64.0静岡県菊川市が、昨年5位から順位を上げて1位に輝きました。菊川市は生活利便性と交通アクセスに恵まれ、東名高速や新幹線の利用に便利な立地です。自然豊かな公園や充実した商業施設、防災・医療福祉の整備など、安心して暮らせる環境も評価されています。
