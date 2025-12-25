「さすがにAI生成ですよね…？」アイドル、ライブ中の“腕”に注目集まる「まさか‥本物？」「強そう」
アイドルグループ「煌めき☆アンフォレント」の鈴木Mob.さんは12月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。筋骨隆々な腕が写ったライブ中のショットを公開し、注目を集めています。
【写真】“北斗の拳”さながらの腕ショット
この投稿にファンからは、「まさか‥本物？」「強そう」「推しの二頭筋がバキバキすぎる件」「顔はプリキュア 腕は北斗の拳」「こういう写真見るとアイドルはアスリートだな、っていつも思う。すごいな」との声が寄せられました。
「推しの二頭筋がバキバキすぎる件」鈴木さんは、「この腕はさすがにAI生成ですよね…？」とつづり、1枚の写真を掲載しました。アイドルらしいかわいい衣装に身を包んだ鈴木さんが写っています。しかし、高く振り上げた腕は鍛え上げられており、アスリートのようです。
「煌めき☆アンフォレント」とは鈴木さんが所属する同グループは、「アジア経由宇宙行き 銀河に煌めく七つ星」をキャッチコピーに活動する7人組アイドル。明るく前向きなガールズポップ＆ロックな楽曲で、聞く人を元気にしてくれます。2015年に三重県のご当地アイドルとして結成され、メンバーの入れ替わりがありながらも、2021年から現在の体制で活動しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:勝野 里砂)