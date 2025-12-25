アイドルグループ「煌めき☆アンフォレント」の鈴木Mob.さんは12月23日、自身のXを更新。筋骨隆々な腕が写ったライブ中のショットを公開しました。（サムネイル画像出典：鈴木Mob.さん公式Xより）

アイドルグループ「煌めき☆アンフォレント」の鈴木Mob.さんは12月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。筋骨隆々な腕が写ったライブ中のショットを公開し、注目を集めています。

「推しの二頭筋がバキバキすぎる件」

鈴木さんは、「この腕はさすがにAI生成ですよね…？」とつづり、1枚の写真を掲載しました。アイドルらしいかわいい衣装に身を包んだ鈴木さんが写っています。しかし、高く振り上げた腕は鍛え上げられており、アスリートのようです。

この投稿にファンからは、「まさか‥本物？」「強そう」「推しの二頭筋がバキバキすぎる件」「顔はプリキュア　腕は北斗の拳」「こういう写真見るとアイドルはアスリートだな、っていつも思う。すごいな」との声が寄せられました。

「煌めき☆アンフォレント」とは

鈴木さんが所属する同グループは、「アジア経由宇宙行き 銀河に煌めく七つ星」をキャッチコピーに活動する7人組アイドル。明るく前向きなガールズポップ＆ロックな楽曲で、聞く人を元気にしてくれます。2015年に三重県のご当地アイドルとして結成され、メンバーの入れ替わりがありながらも、2021年から現在の体制で活動しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。

(文:勝野 里砂)