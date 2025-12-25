本格的に寒くなってきましたね〜。寒くて手足がしびれるというのは、こういうことだとヒシヒシと感じてます。

【写真】真剣な表情で「絶品カレー」を作る加トちゃん

クリスマスの、毎年恒例になっている加トちゃんへのプレゼントも買いに行きました。加トちゃんは、欲しいものは自分で買うし何がいいだろうかなと。去年はちょっぴり高級な血圧計でした（笑）。

プレゼントは「カトちゃんの絶品カレー」

今年はバッグとカード入れを購入。病院、接骨院、ピラティスなどカードが増えるのできれいに収納できてとても喜んでくれました。

加トちゃんも私にプレゼントしたいと、いろいと聞いてくれたんですが何をどう考えても欲しいものなし。

「加トちゃんが元気で生きてくれてるだけで十分だから、私はいらない」

と言いましたが、それでも何かしたいと。“なら、ご飯作って!”とお願いして、前回もご紹介した絶品加トちゃんカレー第2弾を作ってもらいました。1回目より、さらにおいしくなっていて、大満足でした〜。ありがとう♪

そして年末といえば……。

大掃除！年末に向けて心を整える“整理と手放し”を少しずつやっています。しかし、年末は「やらなきゃ」といったことが増え、心が疲れやすい時期にもなりますから、ホッとする時間も大事にしています。

朝、コーヒーを飲みながら、今年もよく頑張ったね。と自分に声をかけたりしてます。じゃないと、せっかくのお正月が寝込み正月になっちゃいますよね。

大掃除はハードルが高いので、気持ちがラクになる小ワークが◎。手放すものを、1日“たった3つ”と決めるようにしてます。

昔は完璧主義だったけど、加トちゃんが「力の抜き方」を教えてくれました。なんでも完璧にやろうとすると疲れるし、「やりすぎると続かないよ」と加トちゃんに言われてから、肩の力がストンと抜けたんです。そして、加トちゃんに対しても、“してあげなきゃ”より“楽しんでもらえたら”に変わってきました。

2026年はもっと楽しく生活できる気がして、ワクワクしています。加トちゃんが優しく見守ってくれてるからこそ、頑張りたいとパワーが湧きます。

最後に。この1年、連載を読んでいただきまして、本当にありがとうございました。気づけば今年もあっという間。加トちゃんとの日々で学んだ「力を抜いて、笑って過ごすこと」を、少しでも皆さんにお届けできていたら幸せです。どうか、心穏やかな年末をお過ごしください。

また来年、温かい気持ちになれるお話を届けますね。

かとう・あやな●2011年に加藤茶と結婚。夫を支えるため「介護職員初任者研修」、「介護福祉士実務者研修」を修了。