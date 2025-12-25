NHKは25日、大みそかの「第76回紅白歌合戦」（後7・20）の大みそかの風物詩となっている演歌歌手の三山ひろし（45）のけん玉チャレンジに、司会を務める有吉弘行（51）らが挑戦すると発表した。同日放送の「あさイチ」（月〜金曜前8・15）の中で伝えた。

この日、スタジオゲストとして三山が登場。けん玉を披露する中、司会の鈴木奈穂子アナウンサーが「今年の紅白歌合戦でもけん玉世界記録へ挑戦を行われるということで、今日はこの企画に参加するゲストを今からここで発表しようと思います」と報告した。

今年のけん玉企画には「ILLIT」IROHA、「&TEAM」MAKI、新浜レオンが初参加。「TRF」DJ KOO、「ハリセンボン」の箕輪はるか、さらには司会の有吉が満を持して参加する。

三山は「一番最後で、リレーをずっと繋いできて最後に決めないといけないので、緊張感はかなりあります」としつつ、「年末しっかりと頑張らせていただきます」と意気込みを語った。

すでに紅白の曲目が「酒灯り〜第9回 けん玉世界記録への道〜」と発表されていた三山。けん玉チャレンジは2017年から始まり、今年で9回目。大みそかの風物詩となっている。昨年は128人で「けん玉ギネス世界記録」に挑戦し、見事成功した。今年の記録更新に注目が集まる。

紅白は10月14日に司会を女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、同局の鈴木奈穂子アナウンサーの4人が務めると発表。綾瀬は6年ぶり4回目、有吉は3年連続3回目、今田は初の大役となる。

放送100年の節目となる今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」