『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』“心震えるドラマ”を生む制作の裏側に迫る特別映像解禁
映画史を塗り替えてきたジェームズ・キャメロン監督による「アバター」シリーズの最新作であり、シリーズ第一章の完結編となる『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』（公開中）。このたび、キャスト陣が“血の通ったドラマ”を生み出す制作の裏側を語る特別映像が解禁された。
【動画】パフォーマンスキャプチャへのこだわり：メイキング映像
神秘の星パンドラを愛する先住民のナヴィと、侵略を狙う人類の戦いを描いてきた「アバター」シリーズ。全世界で約543億円という大ヒットスタートを記録し、「これまでで一番人間臭く共感」「共感しすぎて目の奥が熱くなった」「開始10分程で泣いてしまいその後は、涙腺が崩壊」といった絶賛の声が相次いでいる。
そんな本作の物語の核となる家族の絆をはじめ、キャラクターたちのドラマを描くうえで欠かせないのが俳優の演技をそのまま生かすパフォーマンスキャプチャの技術だ。
キャメロン監督が本作の制作過程でこだわったのが、俳優たちによる生身の感情豊かな演技と、パフォーマンスキャプチャ技術を組み合わせること。パフォーマンスキャプチャとは、俳優たちの身体の動きだけでなく、表情や指先の細かな動きなどをデジタルデータとして記録する技術で、これによりスクリーンで躍動するナヴィたちに“本物の感情”が生まれている。
解禁となった映像ではそんなパフォーマンスキャプチャでの撮影の様子や、これまで公開されてこなかった最新作の制作の裏側、そして監督・俳優たちの熱き思いが映し出されていく。
パフォーマンスキャプチャ技術について、キャメロン監督は「俳優たちが何をしているのか、彼らがどれだけ献身的に情熱を注いでいるのか、実写作品と同じくらい心血を注いで役作りしている姿を、観客に見せなきゃいけないと思った。主張したいのは、これは最も純粋な形の映画演技であり、演技そのものの最も純粋な形態だということだ」と熱弁。
AIに頼ることなく、人間が持つ想像力こそが創造の源だと強調する。そんなキャメロンのこだわり抜いた撮影現場について、主人公ジェイクの養子である14歳の少女・キリを演じているシガーニー・ウィーバーは、「スーツを着ることで、登場人物そのものになれて、物語に深く入り込めるの。だから身を委ねるだけで、シーンがひとりでに動き出すんです。こんなに制限なく演技ができる環境は初めてよ。ご褒美みたいだわ」と、役に没入して演じられたと振り返る。
また、ジェイクたちに襲い掛かるアッシュ族のヴァランを演じるウーナ・チャップリンは「演劇学校を思い出しました。イスと自分しかいない空間であらゆるものを表現する。自由に全身で演技できて本当に楽しかった」。ジェイクの妻ネイティリを演じるゾーイ・サルダナは「これまでにない教育を受けている感覚よ。『アバター』の一員となり、最新技術の中で演じることで、演技、演劇、芸術について学び直しています」と語る。
最後に、シガーニーからは「俳優全員に経験してほしいわ。本当に自由に演技できる。監督が登場人物たちを愛し、俳優の味方でいてくれる。こんなに創造性を解放できる環境は他にはないわ」と明かし、唯一無二の作品を追求することに情熱と心血を注ぐキャメロンへの賛辞を贈った。
劇中では、長男を失い深い悲しみを抱えるジェイクら家族の絆や、神秘の星パンドラの美しさを守るために団結し立ち上がる者たちの感情がリアルに描かれる。愛する家族と神秘の星を守るために戦うジェイクたちの運命とは――。シリーズ第一章を締めくくるにふさわしい、圧倒的スケールと心揺さぶるドラマを兼ね備えた本作の唯一無二の映画体験を、ぜひ劇場のスクリーンで体感してほしい。
