¡¡¶þÂ÷¤Î¤Ê¤¤¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹µåÃÄ¸ø¼°¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¡¼¥Õ¡¼»á¤¬24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥¹¡¼¥Õ¡¼¤Î¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¥Ö¥Ã¥¯¡¡¡È¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¡¡¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¡É¡×¤Èµ¤·¡¢Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬ÊúÍÊ¤µ¤ì¤Æ¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤ë½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖºÇ¹â¤À¤è¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎËË¤â´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò·Þ¤¨¡¢Ä«6»þ²á¤®¤Ë¥¹¡¼¥Õ¡¼»á¤¬Åê¹Æ¤·¤¿1Ëç¤¬¡¢ÂçÃ«¤È¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÎÊúÍÊ¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¤ò·ãÆ®¤ÎËö¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬ÂçÃ«¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥Ï¥°¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤¿¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤Î»Ñ¤â¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µåÃÄ¸ø¼°¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤ÆËè²óÂÓÆ±¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¡¼¥Õ¡¼»á¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¤Ë¥Ñ¥·¥ã¥ê¡£¤½¤·¤Æ¡È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡É¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë²þ¤á¤ÆÆÏ¤±¤¿¤è¤¦¤À¡£ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖºÇ¹â¤À¤è¡×¡Ö°õ¾ÝÅª¤Ê1Ëç¡×¡Ö¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¡ª¡×¤ÈÂ³¡¹¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹²ÃÆþ2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë55ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£3Ç¯Ï¢Â³¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢MLB¸ø¼°¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Ç¤Ï¡¢146ÆÀÅÀ¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.622¡¢OPS1.014¡¢89Ä¹ÂÇ¡¢380ÎÝÂÇ¡¢20·É±ó¡¢ISO.340¤Î¡È7´§¡É¤òÃ£À®¡£6·î¤Ë¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤âÉüµ¢¤·¡¢·×14»î¹ç¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¡¢47¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.87¡¢62Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¼«¿È3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Íèµ¨¤Ï3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë