【ばけばけ 第65話あらすじ】トキ、銀二郎からプロポーズ受ける ヘブンはイライザを自宅に招く
【モデルプレス＝2025/12/25】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第65話が、12月26日に放送される。
【写真】「ばけばけ」ヒロイン、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
月照寺での帰り、トキ（高石あかり）は銀二郎（寛一郎）からプロポーズを受ける。松野家みんなを養うと宣言する銀二郎にトキは…。一方、ヘブン（トミー・バストウ）はイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）を自宅に招いていた。
ヘブンはイライザに、日本を離れ2人で一緒に海外で滞在記を書かないかと誘われる。その夜、銀二郎を花田旅館に送りに来たトキは、同じくイライザを送りに来たヘブンと再会する。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
◆「ばけばけ」第65話／12月26日（金）放送
