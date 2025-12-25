「hard nut to crack」の意味は？性格を表すときにも使われる表現！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「解決するのが非常に難しい問題、扱いにくい人」でした！

「hard nut to crack」は、直訳すると「割りにくい固い木の実」ですが、解決や対応が困難な人や事柄を表現します。

「hard」の代わりに「tough」＝「厳しい」が使われることもあります。

「My boss is a hard nut to crack and never tells us what to do.」

（私の上司は扱いにくい人で、私たちになにをすべきか決して指示しない）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。