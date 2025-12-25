「hard nut to crack」の意味は？性格を表すときにも使われる表現！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「hard nut to crack」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「解決するのが非常に難しい問題、扱いにくい人」でした！
「hard nut to crack」は、直訳すると「割りにくい固い木の実」ですが、解決や対応が困難な人や事柄を表現します。
「hard」の代わりに「tough」＝「厳しい」が使われることもあります。
「My boss is a hard nut to crack and never tells us what to do.」
（私の上司は扱いにくい人で、私たちになにをすべきか決して指示しない）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部