年末年始の帰省は絶好のチャンス！「教育資金の贈与の特例」を賢く活用しよう

物価高とも相まって年々上昇傾向にある教育費。「塾代がこんなに高いなんて」「大学進学に想定以上のお金が必要……」と、目の前や将来の教育費に不安を感じている人は多いのではないでしょうか。

そうした場合の選択肢のひとつとも言えるのが、「教育資金の贈与の特例」。祖父母や親族から教育費のサポートを受けた場合に、一定の条件を満たせば贈与税が非課税になり、同時に将来の相続税も減らせるかも……という特別な制度です。

年末年始の帰省は、普段はなかなか会えない家族が集まり、ゆっくりと話ができる絶好のチャンス。「生きたお金の使い方」のひとつとして、制度の活用を提案してみるのもいいかもしれません。

教育費、そもそもいくらかかる？

子ども1人を育てるのにかかる教育費の総額は、進路によってかなりの違いがあります。文部科学省の「子供の学習費調査」などをもとにしたデータでは、幼稚園から大学卒業までをすべて公立で通った場合でも約1,000万円前後、すべて私立の場合は総額で2,000万〜2,500万円となっています。ひとり暮らしをしたり、医療系の学部や海外の大学に進学したり、大学院にも行ったり……となると総額がさらに膨らんでいく可能性もあります。

幼稚園・保育園の無償化や高等学校等就学支援金制度など、近年は教育費に対する公的サポートが拡充してきていますが、それでも教材費や制服代、通学費、部活動にかかるお金などがチリツモで必要になりますし、習い事、学習塾などの費用も多くの場合、それ以上にかかってきます。特に子どもが2人、3人いると「子どもの教育関連の支出が毎月の家計をかなり圧迫している……」「目の前はなんとかやりくりしているけれど、大学の学費までカバーできる気がしない……」と悩んでいる人も少なくないのでしょうか。

「教育資金の贈与の特例」とは？

そんなときの選択肢として検討したいのが、「教育資金の贈与の特例」です。

「教育資金の贈与の特例」は、祖父母や父母などが、30歳未満の子どもや孫に教育資金としてお金を贈与する場合に、一定額まで贈与税が非課税になるという制度です。通常は1年間に贈与した金額が基礎控除である110万円を超えると贈与税がかかりますが、この制度を活用すれば、最大1,500万円まで非課税で贈与が可能です。子ども1人につき最大1,500万円ですので、子どもが2人なら最大3,000万円が非課税になります。一般的には、祖父母が孫にまとまったお金を贈与することを通じて、子どもの親（祖父母にとっては子ども）を経済的にサポートする形で活用されます。

対象となる教育費は幅広く、入学金や授業料はもちろん、受験料、施設設備費、通学定期代、制服や教科書などの学用品、給食代、修学旅行費、留学にかかる費用なども含まれます。また、習い事や塾代など学校以外の教育費についても、最大1,500万円のうちの500万円を上限として非課税となります。

「教育資金の贈与の特例」の実際の手続き

では実際にこの制度を活用する場合、どのような手続きの流れになるのでしょうか。

大きな特徴といえるのが、金融機関で専用の「教育資金贈与専用口座」を子どもごとに開設し、入金や出金などをすべてこの口座を通じて行うということ。まず制度を取り扱っている金融機関の窓口に行き、「教育資金贈与専用口座を開設したい」ということを伝えれば、担当者が丁寧に制度や手続き、必要な書類の説明をしてくれるはずです。

全体の流れとしては、まず贈与者（多くは祖父母）と受贈者（多くは孫）の間で「贈与契約書」を作成するところから始まります。契約書といっても誰がいくらを何の目的で贈与するのかを記載した紙1枚のシンプルなもので十分ですのでそれほど難しくはありません。

次に、金融機関で「教育資金贈与専用口座」を開設します。開設後に贈与者が資金を振り込んだら贈与は完了です。その後、教育費関連の支出がある場合は、その口座から引き落としや出金をします。それらの支出について明細書や領収書などを金融機関に提出し、教育費として承認されれば、その分が非課税となります。金融機関によっては専用アプリが用意されており、アプリを通じて明細書などの画像をアップロードして申請を行います。なお、子どもが未成年の場合には、親（親権者）が代理人としてこれらの手続きをすることが可能です。

使い道が「教育費」に限定されているので安心

「教育資金の贈与の特例」は、贈与そのものは一括して行いますが、その後、毎年、専用の口座から教育費を引き出すとともに、明細書や領収書を提出することで、使った分が非課税として認められていく仕組みです。

例えば、1年目は150万円、2年目は80万円（合計230万円）、3年目は400万円（合計630万円）……というように、最初の贈与額に達するまで非課税での支出額を積み上げていくイメージです。「教育資金贈与専用口座」は子どもが30歳になるまで利用でき、その時点で口座に残っている資金は原則として贈与税の課税対象になります。

毎回、明細書や領収書を準備しなければならないのは手間がかかりますが、裏を返せば、それだけ厳密にお金の使い道が「教育費」に限定されているということでもあります。贈与する側の祖父母からしても、お金の使い道が明確であることは大きな安心材料ですし、ましてやそれが孫の教育費であるならぜひサポートしたい、という気持ちになってもらえそうですよね。

生前贈与することのメリットは大きい

また、相続の場合、自分の遺したお金が何にどのように使われたのかを見届けることはできませんが、生前贈与であれば自分のお金が孫の教育資金として実際に役立っているのを自分の目で見届けることができます。「おじいちゃんのおかげで留学ができた」など直接お礼を言ってもらうことができるのは、「生きたお金の使い方ができた」という満足度にもつながるでしょう。

加えて、私たち親世代にとっても、遥か先のタイミングで相続するよりも、子どもの大学進学などもっともお金のかかる時期にお金を準備できるのは大助かりですよね。特に奨学金を借りるとなると子ども名義で借り、卒業後も子ども自身が返済をしていかなければなりません。それ自体が悪いという話ではありませんが、子ども自身に教育費の負担がかかるのを避けるためには、この制度を活用してサポートをしてもらうことはひとつの賢い選択肢と言えます。

さらに、教育資金の生前贈与は、贈与税が非課税であることや、“先渡し”によってお金の有効活用ができるだけではなく、相続対策としても大きな効果があります。生前のうちに財産の一部をまとめて贈与すれば、当然、将来の相続財産はその分、減るわけです。その結果、将来相続が発生したときにかかってくる相続税の節税につながりますし、その結果、相続税の基礎控除（3,000万円＋600万円×法定相続人の数）に収まれば、相続税そのものの課税を回避することができます。

年末年始に実家の家族と話したい「お金の話」

「教育資金の贈与の特例」は、現時点では2026年3月末までの時限措置として定められています。延長される可能性はゼロではありませんが、現時点では未定です。このタイミングまでに特例を使って贈与が完了していれば、子どもが30歳になるまで活用できますので、検討するならまさに今！ と言えるでしょう。

年末年始の帰省は、普段ゆっくり話す時間が取れない家族と向き合える数少ないタイミングでもあります。教育費に限らず、介護についてどのように考えているのか、いつ頃どのようなリフォームが必要か、どのような保険に加入しているのか、他にお金のことで心配なことはないかなど、話しておきたい「お金の話」は色々あります。お互いに状況や考えを共有する中で「実はこんな制度があるんだって」と話を出してみると、意外とスムーズに一歩が踏み出せるかもしれません。

また、もしも自分に兄弟がいる場合、知らないところで自分たちだけが教育費をサポートしてもらっていた、となると兄弟間のトラブルになりかねません。そういった意味でも年末年始は絶好のチャンスです。家族みんなで団らんしつつ、将来に備える「お金の作戦会議」をしておくと、それぞれがより有意義にお金と向き合えるに違いありません。

