FRAY I.D×Leeが描く新定番♡女性らしさ薫るデニム全4型に注目

ワークウエアのDNAを受け継ぐLeeと、洗練された女性像を描くFRAY I.Dが出会い、今季も心ときめくコラボレーションが実現しました。カジュアルを軸にしながら、女性らしさとスタイルアップを叶える全4型がラインナップ。デニムの魅力を最大限に引き出したアイテムは、日常にも特別な日にも寄り添う存在に♡2025年12月24日(水)よりWEB先行予約がスタートします。

女性らしさを宿すコラボ全4型

今回登場するのは、FRAY I.Dオリジナルデザインのワンピースをはじめ、シルエットにこだわったデニムジャケットと、スタイルアップを叶えるデニムパンツ2型。

【Lee|FRAY I.D】One-pieceは税込25,960円。デニムの表情を生かしながら、1枚で着映える主役級アイテムです。

【Lee|FRAY I.D】Jacketは税込27,940円。羽織るだけでバランスよく決まり、女性らしいラインを演出します。

【Lee|FRAY I.D】Denimは2型展開で、どちらも税込23,980円。ワイドとフレア、それぞれ異なる魅力で脚長効果を狙えます。

Leeの機能美×FRAY I.Dの感性

機能性と質実剛健さをベースにしたLeeのデニムに、FRAY I.Dならではのモダンな感性を融合。ラフになりがちなデニムスタイルも、計算されたシルエットで大人の品格をキープします。

ワンピース、ジャケット、デニムパンツの組み合わせ次第で、オンオフ問わず着回せるのも魅力です。

先行予約と発売スケジュール

WEB先行予約は12月24日(水)12:00(正午)よりスタート。FRAY I.D OFFICIAL ONLINE STORE、USAGI ONLINE、MASH STOREにて受付開始となります。

全国直営店舗では2026年1月15日(木)より発売予定。

※価格は全て税込みです

大人のデニムを更新する一着を

FRAY I.DとLeeが手掛けるコラボレーションは、カジュアルでありながら女性らしさを忘れない絶妙なバランスが魅力。

全4型それぞれが主役になり、ワードローブに新しい風を吹き込んでくれます♪この冬から来春に向けて、長く愛せるデニムスタイルをぜひチェックしてみてください。