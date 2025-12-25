¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¶äÆóÏº¤¬ºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¡Ö°ì±þ¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡×¡Ö¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤ê¡ª¡×¡Ö¤ª¥È¥¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè64ÏÃ¤¬25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤Î¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¤Ï¡¢¼¡Âè¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆó¿Í¤Î»Ñ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£É×ÉØ¤Îº¢¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿2¿Í¤Ï¡¢·î¾È»û¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤È¥¤¥é¥¤¥¶¡Ê¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤È¶öÁ³½Ð²ñ¤¦¡£¸ß¤¤¤Ë¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤·¤¿5¿Í¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î´õË¾¤Ç·î¾È»û¤ËÅÁ¤ï¤ë²øÃÌ¤ò¥È¥¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤À¤¬¡¢¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Î2¿Í¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
µ¢¤êÆ»¡¢¶äÆóÏº¤Ï¥È¥¤Ë¡Ö¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë¡£
¶äÆóÏº¤¬Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¡¼¤Ã¤È¡ª¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¡¢¶äÆóÏº¤È¤Î°®¼ê¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤¬¡ª¡×¡ÖÈùÌ¯¤Ê¶õµ¤´¶¤¬Î®¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¤¥é¥¤¥¶¤¬¤Ê¤¼¤«°®¼êw¡×¡Ö¤ª¤Ã¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤¤¤Î¥á¥¤¥É¡×¡Ö¥¢¥¤¥í¥ó¤·¤å¤ï¤·¤å¤ï¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¾ìÌÌ¤ËÌÇË¡¼å¤½¤¦¤Ê¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤È¡¢½¤Íå¾ì¤À¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶Ó¿¥¤µ¤ó¡×¡Ö¤¢¡¼¤ó¶äÆóÏº¤µ¤ó¤¬»¡ÃÎ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ë¥ä¥¥â¥Á¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤ë¥¤¥é¥¤¥¶¤È¶äÆóÏº¡¡²øÃÌ¥¥¿¡¼¡ª¡×¡Ö¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤ÏÁ´Éô¤ª¥È¥¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÊ¹¤¤¿¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡×¡Ö¤ª¡¢¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤«¶äÆóÏº¤È¥¤¥é¥¤¥¶¤µ¤ó¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¯Å¸³«¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¡Ö¤Û¤°¤ì¤Á¤ç¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤³¤¸¤ì¤Á¤ç¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤¼¡×¡Ö¶äÆóÏº¤µ¤ó¤â¤¦¸«¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤Í¡×¡ÖÎØ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿3¿Í¡×¡Ö¥¤¥é¥¤¥¶¤µ¤ó¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¡¢¿þ¤¬±ø¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¤È¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤¹¤ë¼«Ê¬¤Ï¾®»ÔÌ±¡×¡Ö°ì±þ¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡×¡Ö¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¥¥¿¡¼¡×¡Ö¤¢¡¼¡¡¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤ê¡ª¡×¡Ö¸À¤Ã¤¿¡¼¡ª¡×¡Ö¤ª¥È¥¤è¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡¢¡¢¡¢¡©¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£