咳や痰が長引いて市販薬を飲んでもよくならない…。こんな症状はありませんか？コロナやインフルエンザが蔓延する中、軽く考えられがちな喉のトラブル、実は、風邪ではないかもしれません。近年、日本において罹患者数/死亡者数が増加傾向にある「肺非結核性抗酸菌症（肺NTM症）」「気管支拡張症」やその対策について、専門家に聞きました

【写真】どこにでもいる…NTMの主な感染経路は？

* * * * * * *

咳や痰の自覚症状があっても放置されている

インスメッド(R)合同会社は、咳や痰の症状が一週間以上続いている、もしくは咳や痰の症状により病院を受診した30代から70代の男女1,030名（男性515名、女性515名）を対象に、2024年11月29日〜12月2日の期間、オンライン形式でアンケートを実施しました。アンケートの結果、咳や痰の症状を自覚しながらそのままにされている実態が明らかになりました。

また、近年、日本において罹患者数/死亡者数が増加傾向にある「肺非結核性抗酸菌症（肺NTM症）」、「気管支拡張症」についてあまり認知されていないことがわかりました。



●肺NTM症罹患率の年次推移

まず、気になる症状に咳や痰があると回答した方（咳：男性76.3％、女性78.4%、痰：男性57.1％、女性54.8%）のうち、医療機関を受診していない人は、咳の症状では、男性56.5％、女性49.5％、痰の症状では、男性57.1％、女性55.0％でした。

また、未受診の理由で最も高い理由は、「病院に行くほどではない」が男性81.7%、女性75.9%でした。



Q：あなたが最近気になっている症状は？

「肺NTM症」「気管支拡張症」認知度の低さ

インフルエンザと新型コロナウィルス感染症については、男女ともに90％以上の認知度でしたが、肺NTM症の認知度は、「知っている」が男性7.6％、女性9.9%、気管支拡張症の認知度は、「知っている」が男性14.8%、女性17.1％とインフルエンザと新型コロナウィルス感染症に比べて著しく低いことがわかりました。

肺NTM症と気管支拡張症の診療、研究に長年携わっている慶應義塾大学医学部 感染症学教室の長谷川直樹先生からは、これらのアンケートを受け、2025年5月8日に以下のコメントが出されました。（長谷川先生の肩書は当時）

「肺NTM症と気管支拡張症は、ともに慢性かつ進行性の呼吸器疾患です。また、はっきりとした原因は分かっていませんが、中高年のやせ型の女性に多いと言われています。疾患名やその特徴について認知度が低いため、長引く風邪の症状と勘違いされ、受診につながらないことが多いです。

咳や痰は、肺からの危険信号です。結核などの疾患を疑う必要もありますので、疾患の早期発見と診断、適切な診療が重要です。これが慢性化や増悪を防ぐことにつながります。2週間以上続く咳や痰、疲れやすい、体重減少、眠れないなど、日常生活に支障を感じたら、放置せず医師に相談してください」



●肺NTM症の疫学：男女別の罹患率・有病率

NTMは人から人には感染しないが、身近な場所に…

抗酸菌とは、結核菌、らい菌、それ以外のマイコバクテリウム属に属する非結核性抗酸菌（NTM)の総称を指します。

NTMによって起こった感染症を非結核性抗酸菌症（NTM症）といいます。日本で病気を引き起こすNTMは約30種類報告されています。



●NTMとは

NTMは皮膚、骨、関節、リンパ系、軟部組織へ感染することが報告されていますが、大部分は肺へ感染し肺疾患(肺NTM症)として現れます。発症のリスク因子には、気管支拡張症、慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの肺病歴があること、また原因はわかっていませんが、基礎疾患歴のない痩せ型の中高年女性に好発する傾向があります。

主な症状として、咳嗽、喀痰、血痰、倦怠感、体重減少などが挙げられますが、症状の強さや病気の経過は患者さんによってさまざまです。

NTMは結核菌と同じ抗酸菌に属する菌ですが、結核とは異なり、人から人への感染はないとされています。結核菌は人間など動物の体内でしか生息することができない一方、NTMは環境生育菌であり、都市の給水システムなど身近な場所に生息しています。

菌を含んだ埃や水滴を吸入することにより感染すると考えられていますが、NTMの詳しい感染経路や病気の発症機序についてはわかっていません。

日本では近年、肺NTM症の罹患者が3.4倍に増え、現在では肺結核をしのぐ罹患者数となっています。近年の肺NTM症の増加傾向により、公衆衛生の面においてもNTMは重要な感染症となっています。

NTM症による年間死亡者数は、報告されているだけでおよそ2,360人で、そのうち肺NTM症による死亡者は少なくとも1,100人以上とされています。治療法には課題が残り、今後も罹患者・死亡者数の増加が予想されています。



●結核およびNTM感染症の死亡者数の推移（2006〜2022年）

肺NTM症の主な症状と治療

肺NTM症では、無症状から非常に重い症状まで、幅広い症状がみられます。主な症状として、咳、痰、血痰、倦怠感、発熱、体重減少などあります。

一般に、肺NTM症の自覚症状の強さと病気の重症度は一致することが多いですが、無症状であっても画像診断で肺に陰影が見られ病気が進行している例もあります。

肺NTM症治療には、複数の薬剤を用いた化学療法と、化学療法の効果を高めるための外科的治療があります。また、病気の経過が緩徐に進行することや、患者さんには高齢者が多く、副作用との兼ね合いより治療をしないで経過観察をする場合もあります。

手術は化学療法のみでは改善が不十分と考えられる場合に行われ、感染巣を除去する事で症状に対する治療となるとともに、肺の中の菌量を減らし、化学療法の効果を高める効果が期待できます。化学療法では、菌が陰性化してから1年（以上）、治療を継続することが推奨されています。



（写真：stock.adobe.com）

しつこい痰で困っていませんか？上手な痰の出し方

痰を出すこと(排痰)には大変な労力が必要になります。 少しでも「楽に」 「効率よく」痰を出せるように練習しましょう。複十字病院 リハビリテーション科 科長 髻谷（たぶさだに） 満 先生に痰の出し方をお聞きしました。

【１】深呼吸

・息を鼻から吸って口からゆっくりと最後まで吐き出します

・5回程度繰り返します



【２】ハフィング

・腕を組むようにして脇腹に手のひらを当てます

・口を開いて声を出さずに「ハッ！ハッ！ハッ！」と3〜5回、 強く速く息を吐き出します

・息を吐き出すタイミングで脇をしめて、前腕と手のひらでお腹を圧迫します



【３】咳

・ハフィングのあと、咳をして痰を出します

・咳は3回程度にとどめます



●痰を出すためのポイント

・痰を出す前に少量の水を飲みます。痰が柔らかくなり、出しやすくなります。

・【１】〜【３】を繰り返して痰を出します。痰を出す時間は20分程度にとどめましょう。

・痰がある部位を口元より上にした姿勢になり、【１】〜【３】を繰り返すと痰が出やすくなることがあります。痰がある部位は主治医に確認してください。

・痰が出やすいタイミングに効率よく出しましょう。1日に2~3回痰を出しましょう。

（●朝起きたとき●食事のあと〈食後すぐの排痰は避けてください〉●歯を磨いたあとなど）