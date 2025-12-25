男子ゴルフで国内ツアー９４勝（通算１１２勝）を挙げた尾崎将司さんが２３日、Ｓ状結腸がんのため死去した。７８歳だった。親族が２４日、発表した。「ジャンボ」の愛称で親しまれた人となりをデイリースポーツ担当記者がしのんだ。

◇ ◇

もうジャンボの時代は終わった。だれもがそう感じていた。６０歳を越えたころから座骨神経痛に悩まされ、予選落ちや途中棄権が増えていった。全盛期を知る者から見ると、その姿は痛々しく、一部には「若手に出場の枠を譲るべき」という批判の声も上がっていた。

しかし、そんな雑音を封じ込めたのが６６歳、２０１３年のつるやオープンだった。初日に１イーグル、９バーディー、２ボギーという神懸かったプレーで６２をたたき出し、国内レギュラーツアーでは初となるエージシュートをやってのけた。ドライバーで３００ヤードかっ飛ばし、「しばらくやってなかったからな」と右手をグイとひねるコブラポーズも披露。「ジャンボがすごいゴルフをしている」という一報を受け、私も途中から一緒について回った。ギャラリーと一緒になって固唾（かたず）をのみ、身震いするほど興奮した。

一見、豪放な性格に見えるが、とても繊細で心優しい人だった。いろんな選手のプレーをつぶさに観察し、気づいたことがあれば助言した。石川遼がスイングに悩んでいると知ると「遼、ちょっと来い」と練習場に呼んで、何時間も指導したこともあった。面倒見が良く、来る者は拒まない。孫ぐらい年が離れた選手からも「ジャンボさん」と呼ばれ、愛された。

「この年になると心も寂しくなってくるもんだよ。ひそかにベッドの中で泣いたこともある」と明かしたのは晩年のころ。飛距離は年々落ち、同組の選手にはるかに置いていかれた。それでもシニアツアーには出場せず、レギュラーツアーにこだわり続けた。「オレの夢はトーナメントで勝つこと。その夢を実現するために戦っているんだ」。最後まで「引退」の二文字は口にしなかった。生涯現役。プロゴルファーとしての矜持を貫いた人生だった。（デイリースポーツ・工藤直樹）