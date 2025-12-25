相田翔子、ホームパーティーの様子を披露「ミニクリスマス会を楽しみました」 残ったメニューのアレンジ料理も紹介
俳優・歌手の相田翔子（55）が24日、自身のブログを更新。友人と楽しんだホームパーティーの様子を紹介した。
【写真】ホームパーティーでの料理を披露した相田翔子
相田は「先日 我が家にお友達をお招きして5人でワイワイミニクリスマス会を楽しみました」と報告。「お料理を作るのとお喋りと食べるので慌ただしく笑 写真を撮り忘れました汗」と明かし、「唯一の1枚をお友達から貰いましたよ」と洒落たデザインの器に盛られた「前菜」を披露した。
投稿では、「皆んなが持ってきてくれたチーズと生ハム」「ナチョチップサルサソース添え」「カニと枝豆のコンソメジュレいくらのせ」「香味野菜とタコのサラダ」「朝から漬けたサングリア」「チキンのトマト煮込み料理カチャトラ」「ポルチーニ茸のクリームスパゲッティ」「アボカドとホタテの和風タルタル」と多彩な献立を紹介。「楽しかったな〜」とうれしそうに振り返っていた。
また、「煮込んだカチャトラを盛り付けた器」を写真で紹介し、「沢山カチャトラを作ったのでお夕飯にカレーにリメイクして頂きました」と後日作ったアレンジ料理も披露した。
