キンプリ永瀬廉“今年一番嬉しかったこと”は「我々のライブにミッキーが来てくれた」

King & Princeの永瀬廉（26歳）が、12月24日に放送された情報番組「ひるおび」（TBS系）に出演。“今年一番嬉しかったこと”を語った。



永瀬はこの日、映画「ラストマン -FIRST LOVE-」の宣伝を兼ねて同番組のインタビューに対応。“今年一番嬉しかったこと”を聞かれ、「我々King & Prince、今年の夏に東京ドームでライブをさせて頂いたんですけど、我々のライブに、ミッキーが来てくれました！」と語る。



そして「ミッキーマウスが来てくれたの。それがすごく嬉しくて。一緒に『What We Got〜奇跡はきみと〜』って曲を東京ドームでパフォーマンスできて、なんかオレらも嬉しかったし、みんなをハッピーにしたミッキーすごかったなと思って。一緒にパフォーマンスできたのが嬉しかった」と語った。