日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3380（+27.0 +0.81%）
ホンダ 1565（+11.5 +0.74%）
三菱ＵＦＪ 2487（+6 +0.24%）
みずほＦＧ 5785（+71 +1.24%）
三井住友ＦＧ 5120（+24 +0.47%）
東京海上 5801（+3 +0.05%）
ＮＴＴ 157（+0.7 +0.45%）
ＫＤＤＩ 2713（-2 -0.07%）
ソフトバンク 214（-0.6 -0.28%）
伊藤忠 9534（+48 +0.51%）
三菱商 3530（+18 +0.51%）
三井物 4546（+6 +0.13%）
武田 4859（-1 -0.02%）
第一三共 3340（0 0.00%）
信越化 4884（-22 -0.45%）
日立 5024（+36 +0.72%）
ソニーＧ 4008（+18 +0.45%）
三菱電 4617（+9 +0.20%）
ダイキン 20131（-24 -0.12%）
三菱重 3916（+24 +0.62%）
村田製 3162（-2 -0.06%）
東エレク 33308（+88 +0.26%）
ＨＯＹＡ 23638（-17 -0.07%）
ＪＴ 5798（+23 +0.40%）
セブン＆アイ 2233（-4 -0.18%）
ファストリ 56452（-28 -0.05%）
リクルート 9075（-19 -0.21%）
任天堂 10416（-19 -0.18%）
ソフトバンクＧ 17421（-104 -0.59%）
キーエンス（普通株） 57618（+148 +0.26%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3380（+27.0 +0.81%）
ホンダ 1565（+11.5 +0.74%）
三菱ＵＦＪ 2487（+6 +0.24%）
みずほＦＧ 5785（+71 +1.24%）
三井住友ＦＧ 5120（+24 +0.47%）
東京海上 5801（+3 +0.05%）
ＮＴＴ 157（+0.7 +0.45%）
ＫＤＤＩ 2713（-2 -0.07%）
ソフトバンク 214（-0.6 -0.28%）
伊藤忠 9534（+48 +0.51%）
三菱商 3530（+18 +0.51%）
三井物 4546（+6 +0.13%）
武田 4859（-1 -0.02%）
第一三共 3340（0 0.00%）
信越化 4884（-22 -0.45%）
日立 5024（+36 +0.72%）
ソニーＧ 4008（+18 +0.45%）
三菱電 4617（+9 +0.20%）
ダイキン 20131（-24 -0.12%）
三菱重 3916（+24 +0.62%）
村田製 3162（-2 -0.06%）
東エレク 33308（+88 +0.26%）
ＨＯＹＡ 23638（-17 -0.07%）
ＪＴ 5798（+23 +0.40%）
セブン＆アイ 2233（-4 -0.18%）
ファストリ 56452（-28 -0.05%）
リクルート 9075（-19 -0.21%）
任天堂 10416（-19 -0.18%）
ソフトバンクＧ 17421（-104 -0.59%）
キーエンス（普通株） 57618（+148 +0.26%）