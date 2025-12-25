日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3380（+27.0　+0.81%）
ホンダ　1565（+11.5　+0.74%）
三菱ＵＦＪ　2487（+6　+0.24%）
みずほＦＧ　5785（+71　+1.24%）
三井住友ＦＧ　5120（+24　+0.47%）
東京海上　5801（+3　+0.05%）
ＮＴＴ　157（+0.7　+0.45%）
ＫＤＤＩ　2713（-2　-0.07%）
ソフトバンク　214（-0.6　-0.28%）
伊藤忠　9534（+48　+0.51%）
三菱商　3530（+18　+0.51%）
三井物　4546（+6　+0.13%）
武田　4859（-1　-0.02%）
第一三共　3340（0　0.00%）
信越化　4884（-22　-0.45%）
日立　5024（+36　+0.72%）
ソニーＧ　4008（+18　+0.45%）
三菱電　4617（+9　+0.20%）
ダイキン　20131（-24　-0.12%）
三菱重　3916（+24　+0.62%）
村田製　3162（-2　-0.06%）
東エレク　33308（+88　+0.26%）
ＨＯＹＡ　23638（-17　-0.07%）
ＪＴ　5798（+23　+0.40%）
セブン＆アイ　2233（-4　-0.18%）
ファストリ　56452（-28　-0.05%）
リクルート　9075（-19　-0.21%）
任天堂　10416（-19　-0.18%）
ソフトバンクＧ　17421（-104　-0.59%）
キーエンス（普通株）　57618（+148　+0.26%）