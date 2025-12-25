【本日の見通し】クリスマスで取引閑散のなかでの発言に注意



本日は東京などごく一部を除いて市場が休場。ほとんど取引がなく、相場は膠着が見込まれる。

ただ、植田日銀総裁が経団連主催イベントで講演を行う。今後の利上げについての強い姿勢などが示された場合、一時的に大きく荒れる可能性がある点に注意したい。



同発言を無難にこなすようだと、動きのないまま海外市場を迎え、海外市場は基本的に休日モードとなりそう。欧州、米国の参加者が休日でもある程度参加してくるケースが多いが、クリスマスは別格で基本的に取引がほぼない。



ドル円、ユーロドル、ユーロ円、ポンドドル、ポンド円とも現水準前後での推移を見込む。植田発言でのリスクは内容次第。ただ、例年通りであれば反応は鈍く、落ち着いた動きに終始しそう。



MINKABUPRESS 山岡

