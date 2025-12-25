東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値155.93 高値156.28 安値155.56
157.01 ハイブレイク
156.64 抵抗2
156.29 抵抗1
155.92 ピボット
155.57 支持1
155.20 支持2
154.85 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1779 高値1.1808 安値1.1773
1.1835 ハイブレイク
1.1822 抵抗2
1.1800 抵抗1
1.1787 ピボット
1.1765 支持1
1.1752 支持2
1.1730 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3505 高値1.3534 安値1.3492
1.3571 ハイブレイク
1.3552 抵抗2
1.3529 抵抗1
1.3510 ピボット
1.3487 支持1
1.3468 支持2
1.3445 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7885 高値0.7897 安値0.7862
0.7936 ハイブレイク
0.7916 抵抗2
0.7901 抵抗1
0.7881 ピボット
0.7866 支持1
0.7846 支持2
0.7831 ローブレイク
