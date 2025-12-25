東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値155.93　高値156.28　安値155.56

157.01　ハイブレイク
156.64　抵抗2
156.29　抵抗1
155.92　ピボット
155.57　支持1
155.20　支持2
154.85　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1779　高値1.1808　安値1.1773

1.1835　ハイブレイク
1.1822　抵抗2
1.1800　抵抗1
1.1787　ピボット
1.1765　支持1
1.1752　支持2
1.1730　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3505　高値1.3534　安値1.3492

1.3571　ハイブレイク
1.3552　抵抗2
1.3529　抵抗1
1.3510　ピボット
1.3487　支持1
1.3468　支持2
1.3445　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7885　高値0.7897　安値0.7862

0.7936　ハイブレイク
0.7916　抵抗2
0.7901　抵抗1
0.7881　ピボット
0.7866　支持1
0.7846　支持2
0.7831　ローブレイク