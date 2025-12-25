２４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円９３銭前後と前日と比べて３０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円６０銭前後と同６５銭程度のユーロ安・円高だった。



この日はクリスマスの前日で、米株式市場や米債券市場が短縮取引だったことから模様眺めムードが広がりやすかった。米労働省が発表した前週分の新規失業保険申請件数は２１万４０００件と、前の週の改定値から１万件減少し労働市場の底堅さが示されたもののドル円相場の反応は限定的。米７年債入札が堅調だったことを背景とした米長期金利の低下がドルの重荷となったほか、日本政府・日銀による為替介入への警戒感が根強いこともあり、一時１５５円６８銭まで軟化する場面があった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７７９ドル前後と前日に比べて０．００１５ドル程度のユーロ安・ドル高だった。



