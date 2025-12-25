¡Ö¼óÅÔ·÷Ãæ³ØÆþ»î2026¡×³«ÃÒ½êÂô¡¢±ÉÅì¡¢½ÂËë¤ÈÀéÍÕ¸æ»°²È¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©»ÍÌÏ»î»ÖË¾¾õ¶·¤«¤é¸«¤¿1·îÆþ»îºÇ½ª¾ðÀªÍ½ÁÛ¡ÚÃË»Ò¼õ¸³À¸ÊÔ¡Û
2026Ç¯¼óÅÔ·÷Ãæ³ØÆþ»î¤Þ¤Ç¤¢¤È1¥«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¤É¤Î³Ø¹»¤Î¤É¤ÎÆþ»î¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¡£¤Þ¤¿¡¢ÁÀ¤¤ÌÜ¤ÎÆþ»î¤Ï¤É¤ì¤Ê¤Î¤«¡£ÌÏµ¼»î¸³¤Ç¼õ¸³À¸¤¬Áª¤ó¤À»ÖË¾Àè¤Î¾õ¶·¤ò´ð¤Ë¡¢26Ç¯Æþ»î¤ÎºÇ½ªÆ°¸þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¡£º£²ó¤Ï1·îÆþ»î¤ÎÃË»Ò¼õ¸³À¸ÊÔ¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¶µ°é¾ðÊó¡¢¿¹¾å¶µ°é¸¦µæ½ê¡Ë
Èù¸º·¹¸þ¤ÎÃË»Ò¼õ¸³À¸¤ÈÅìµþ²ñ¾ì¤Î½ÐÄ¥Æþ»î
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¤ªÀµ·î¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î¹Ô»ö¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¼óÅÔ·÷¤Ç¤Ï¤¹¤°¤Ë1·îÆþ»î¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£Âè°ì»ÖË¾¤Ê¤Î¤«¤ª»î¤·¤Ê¤Î¤«¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¤É¤ÎÆþ»î¤ò¼õ¤±¤ë¤«¡¢»ÕÁö¤ÏÊ»´êÀïÎ¬¤ÎºÇ½ªÄ´À°¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤»þ´ü¤À¤í¤¦¡£º£²ó¤Ï¼ç¤Ë10·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿»ÍÌÏ»î¤Î»ÖË¾¼ÔÆ°¸þ¤«¤é¡¢2026Ç¯Æþ»î¤Î¹ÔÊý¤òÀê¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡ÂçÀª¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë10·îÃæ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿»ÍÌÏ»î¤Î¼õ¸³¼Ô¿ô¹ç·×¤Ï¡¢ÂÐÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤Ï0.3¡óÁý¤È¤Û¤ÜÆ±¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¦¤ÁÃË»Ò¤Ï0.2¡ó¸º¤Ç½÷»Ò¤Ï0.8¡óÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌÏ»î¤´¤È¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥µ¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡Ê19Æü¼Â»Ü¡Ë¤ÎÃË»Ò¤Ï1.7¡ó¸º¤Ç¡¢Æñ´Ø¹»Î¥¤ì¤¬¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¿Ê¤àÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÃË»Ò2.4¡óÁý¤È¼õ¸³À¸¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼óÅÔ·÷ÌÏ»î¡Ê11Æü¼Â»Ü¡Ë¤Ç¡¢Ãæ·ø¡¦Ãæ°Ì¹»¿Íµ¤¤¬26Ç¯¤â¿ê¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¡£»ÍÃ«ÂçÄÍ¡Ê4Æü¼Â»Ü¡Ë¤ÎÃË»Ò¤Ï1.1¡ó¸º¡¢ÆüÇ½¸¦¡Ê5Æü¼Â»Ü¡Ë¤ÏÆ±0.4¡ó¸º¤È¡¢¾å°Ì¡¦Ãæ·ø¾å°Ì¹»¤Ï¤ä¤ä¼å´Þ¤ß¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡º£²ó¤Ï1·îÆþ»î¤ÎÃË»Ò¼õ¸³À¸ÊÔ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¡£»ÍÌÏ»î¹ç·×¤Î»ÖË¾¼Ô¿ô¤ÎÁý¸º¤Ï¼ç¤Ë10·îÌÏ»î¤Ë¤è¤ë¡£¤³¤Î¹ç·×¤¬30¿Í¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÆþ»î²ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÑÆ°Éý¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÁý¸º¤Î·¹¸þ¤ò¼¨¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç¤ÎÁý¸º¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ÂºÝ¤ÎÇÜÎ¨¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÀª¤¤¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤¿¤¤¡£
¡¡Æþ»î¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ÍÃ«ÂçÄÍ¡Ö¹çÉÔ¹çA¥é¥¤¥ó80ÊÐº¹ÃÍ¡×¤Ç¥é¥ó¥¯Ê¬¤±¤·¤¿¡£Æñ´Ø¤ÏA¥é¥ó¥¯¡Ê65°Ê¾å¡Ë¡¢¾å°Ì¤ÏB¥é¥ó¥¯¡Ê60¡Á64¡Ë¡¢Ãæ·ø¾å°Ì¤ÏC¥é¥ó¥¯¡Ê55¡Á59¡Ë¡¢Ãæ·ø¤ÏD¥é¥ó¥¯¡Ê50¡Á54¡Ë¡¢Ãæ°Ì¤ÏE¡¦F¥é¥ó¥¯¡Ê45¡Á49¡¦44¡Á40¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆG¥é¥ó¥¯¡Ê30Âæ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡³ÆÆþ»î²ó¤ÏÆþ»îÆü¡ÎÆþ»îÌ¾¡Ï¤Î·Á¤Çµ¤·¤¿¡£25Ç¯¼õ¸³¼Ô¿ô¡¦¼ÂÇÜÎ¨¡Ê¼õ¸³¼Ô¿ô¡à¹ç³Ê¼Ô¿ô¡Ë¤âÊ»µ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¡¼¥¿¤¬ÃË½÷¹ç»»¤Î¾ì¹ç¡¢25Ç¯Æþ»î¤Ç¤ÎÃË½÷¼õ¸³¼Ô¿ô¤Ë´ð¤Å¤°ÆÊ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ëÅÀ¤òºÇ½é¤Ë¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÅìµþ²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë½ÐÄ¥Æþ»î¤òÃË»Ò¹»¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£°ìÈÖ¿Íµ¤¤Ï³¤ÍÛÃæÅù¶µ°é³Ø¹»¡Ê°¦ÃÎ¡¦³÷·´»Ô¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£Æñ´Ø¡¦¾å°Ì¹»¼õ¸³À¸¤ÎÏÓ»î¤·¤È¤Ê¤ëA¥é¥ó¥¯¤Î12·î13Æü¡ÎÆÃÊÌµëÈñÀ¸¡Ï¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£1³äÁ°¸å¤ÎÁý²Ã´ðÄ´¤¬Â³¤¯Åìµþ²ñ¾ì¤Î¼õ¸³¼Ô¿ô¤Ï23Ç¯343¿Í¡¢24Ç¯287¿Í¡¢25Ç¯355¿Í¡Ê¼ÂÇÜÎ¨3.5ÇÜ¡Ë¤È³ÖÇ¯¸½¾Ý¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢26Ç¯¤ÏÂ³¿¤·¤½¤¦¤À¡£Åìµþ¤â´Þ¤áÁ´¹ñ¤Ç3²ó¹Ô¤ï¤ì¤ëD¥é¥ó¥¯¤Î°ìÈÌÆþ»î¤ÏÃæ·ø¹»¼õ¸³À¸¤Ë¤Ï¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¡£12·î20Æü¡ÎI¡Ï¡Ê748¿Í¡¦1.3ÇÜ¡Ë¤Ï1³äÈ¾Áý¡¢1·î6Æü¡ÎII¡Ï¡Ê144¿Í¡¦1.8ÇÜ¡Ë¤Ï5³äÈ¾Áý¤È¡¢¤³¤Á¤é¤â¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡ÀÄ±ÀÎÀ¤â¤¢¤ê°å³ØÉô»ÖË¾¼Ô¤¬Â¿¤¤ËÌÎæ¡Ê»¥ËÚ»ÔÀ¶ÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢C¥é¥ó¥¯¤Î8Æü¡Î°ìÈÌÅìµþ¡Ï¡Ê194¿Í¡¦1.3ÇÜ¡Ë¤¬9·î¤Î3³äÁý¤ÎÀª¤¤¤«¤éÈùÁý¤Þ¤Ç´ËÏÂ¡¢»ÖË¾¼Ô¿ô¤Î¤´¤¯¾¯¤Ê¤¤¡Î°ìÈÌÆÃÂÔ¡Ï¡Ê118¿Í¡¦14.8ÇÜ¡Ë¤ÏÂç¤¤¯´ËÏÂ·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£Æ±¤¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëC¥é¥ó¥¯¤ÎÈ¡´Û¥é¥µ¡¼¥ë¡ÊËÌ³¤Æ»È¡´Û»Ô¡Ë¡Î1¼¡Åìµþ¡Ï¡Ê197¿Í¡¦1.5ÇÜ¡Ë¤Ï1³äÈ¾Áý¤À¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤ÏÂ³¤¯¤À¤í¤¦¡£
¡¡¶¦³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢Áá°ðÅÄº´²ì¡Êº´²ì¡¦ÅâÄÅ»Ô¡Ë¤ÎA¥é¥ó¥¯¤Ç¤¢¤ë12·î7Æü¡Î¿·»×¹Í12·î¼óÅÔ·÷¡Ï¡Ê176¿Í¡¦1.8ÇÜ¡Ë¤¬»ÖË¾¼Ô¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÂçÉýÁý¡¢C¥é¥ó¥¯¤Î1·î12Æü¡Î°ìÈÌ1·î¼óÅÔ·÷¡Ï¡Ê771¿Í¡¦1.5ÇÜ¡Ë¤â1³äÁý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2²ó¤ÎÅìµþÆþ»î¤ò¹Ô¤¦º´µ×Ä¹À»¡ÊÄ¹Ìî¡¦º´µ×»Ô¡Ë¤Ï¡¢E¥é¥ó¥¯¤Î12Æü¡ÎÅìµþ1¡Ï¡Ê1572¿Í¡¦1.2ÇÜ¡Ë¤¬1³ä¸º¤È¼å´Þ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»ÖË¾¼Ô¿ô¤¬¾¯¤Ê¤á¤Î13Æü¡ÎÅìµþ2¡Ï¡Ê442¿Í¡¦1.2ÇÜ¡Ë¤ÏE¤«¤éF¥é¥ó¥¯¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿±Æ¶Á¤«8³äÁý¤ÈÀª¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡»ÖË¾¼Ô¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤½ÐÄ¥Æþ»î¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤ª¤³¤¦¡£A¥é¥ó¥¯¤ÎÀ¾ÂçÏÂ³Ø±à¡ÊÆàÎÉ¡¦²Ï¹çÄ®¡Ë¤Ï6Æü¡ÎÅìµþ4²Ê¡Ï¡Ê173¿Í¡¦1.7ÇÜ¡Ë¤ÏÁ°Ç¯ÊÂ¤ß¡¢Ä¹ºêÆüËÜÂç³Ø¡ÊÄ¹ºê¡¦ëÝÁá»Ô¡Ë¤Î6Æü¡ÎÅìµþ¡Ï¡Ê306¿Í¡¦1.1ÇÜ¡Ë¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¡¢ÊÒ»³³Ø±à¡ÊÉÙ»³¡¦ÉÙ»³»Ô¡Ë¤ÎE¥é¥ó¥¯7Æü¡Î¹ñÆâ´ØÅì4¶µ²Ê·¿¡Ï¤Ï¡¢230¿Í¤¬¼õ¤±¤Æ1ÇÜ¤È¹ç³ÊÂÎ¸³¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤À¡£½÷»Ò¹»¤«¤é¶¦³Ø²½¤¹¤ëÀ¹²¬ÇòÉ´¹ç³Ø±à¡Ê´ä¼ê¡¦À¹²¬»Ô¡Ë¤Î1·î7Æü¡ÎÅìµþ4²Ê¡Ï¤Ï»ÖË¾¼Ô1¿Í¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½ÁÛ¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¡£F¤«¤éG¥é¥ó¥¯¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿ÀÅ²¬À»¸÷³Ø±¡¡ÊÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶è¡Ë¤Î8Æü¡Î°ìÈÌÅìµþ¡Ï¡Ê200¿Í¡¦1.1ÇÜ¡Ë¤È¡ÎÆÃÂÔÅìµþ¡Ï¡Ê133¿Í¡¦Èó¸øÉ½¡Ë¤ÏÈù¸º·¹¸þ¤È¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£C¥é¥ó¥¯¤Î°¦¸÷¡Ê°¦É²¡¦¾¾»³»Ô¡Ë¤Ï9Æü¡ÎÅìµþ¡Ï¡Ê133¿Í¡¦1.7ÇÜ¡Ë¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
