【おしり前マン～復活のおしり前帝国～】 2026年3月20日 公開予定

映画「おしり前マン～復活のおしり前帝国～」が2026年3月20日に全国公開される。

「おしり前マン」は、アニメ「森の安藤」などを手掛けるアニメ・イラスト作家の谷口崇氏によりオリジナル作品。おしりが前にある、ごく普通のサラリーマン・前尻（まえじり）の、街の平和を守るヒーローとして活躍する物語が描かれる。今回の映画も監督・脚本・作画・声・歌をはじめとする中核制作を谷口氏自身が手がけ、劇場版ならではのスケールへと進化した完全新作長編アニメーション映画となる。

発表に合わせて予告編とビジュアルも公開。ムビチケ前売り券は12月26日より販売開始される。

【映画『おしり前マン～復活のおしり前帝国～』予告編（60秒ver.）｜2026年3月20日（金・祝）全国公開】ストーリー

おしりが前にある、ごく普通のサラリーマン・前尻(まえじり)。

しかし彼の正体は――街の平和を守るヒーロー・おしり前マンだった!

おしりが前にあるため街の平和を脅かす者を許さないおしり前マンは、日々巻き起こる様々な問題を、新たな仲間との出会いや過酷な試練を乗り越えて解決していく。

そんな中、不穏な動きが……。かつて存在したと言い伝えられている"おしり前帝国"を復活させ、人々を支配しようとする邪悪な影が、世界を覆いつくそうとしていた。

谷口崇氏のコメント

おしり前マンは、おしりが前にあることが特徴的なヒーローなので、自分の中でとても思い入れがあり、いつか映画化できたらと夢見ていました。そしてついに、おしり前マン10周年という年に映画化が決まり、いざストーリーを考えるとなると、そういうヒーローがこれまであまりいなかったということもあり、それがうまく伝わる作品にすることができるのか、不安もあったのですが、たくさんの方に支えていただき、そうすることができました。おしり前マンの魅力が存分に詰まった映画を、ぜひ劇場でご覧いただけますと幸いです。

(C)2026 映画「おしり前マン」/ 谷口崇