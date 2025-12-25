¡Ú7Ç¯Á°¡Û¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÀµÌ´¡£¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¤Ê¼«Æ°·¤É³Ä´À°¥·¥å¡¼¥º
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡Ö¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡×¨¡¨¡¤¹¤³¤·Á°¤Îº£Æü¤Ã¤Æ¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©Ì¤Íè¤«¤é´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢²û¤«¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Õ³°¤ÊÈ¯¸«¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
2019Ç¯12·î25Æü¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¡Ö2019Ç¯¡¢¥Ê¥¤¥¤Î¼«Æ°·¤É³Ä´Àá¥Ð¥Ã¥·¥å¤¬350¥É¥ë¤ÇÈ¯Çä¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢¥Ê¥¤¥¤¬¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥à¤¹¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥·¥å¡¼¥º¡×¤òÍ½¹ð¤·¡¢¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¶¡Ù¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¼«Æ°¥µ¥¤¥ºÄ´À°¥·¥å¡¼¥º¤ÎÌ´¤¬¤Ä¤¤¤Ë¡ª¤È´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ë¥â¡¼¥¿¡¼»Å³Ý¤±¤Î¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÆâÂ¢¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥í¥Þ¥ó¤Î²ô¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ì¤«¤é»þ¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½¾Íè¤«¤é¤Î·¤É³¤Ï¤·¤Ö¤È¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Nike¤Ï¡ÖAdapt¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÅ¸³«¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤¬¤Æ¿·ºî¤òÈ¯É½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢2024Ç¯¤Ë¥¢¥×¥ê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â½ªÎ»¡£¤Ç¤â¡¢Â¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄù¤áÉÕ¤±¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤Ï¡¢¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¡¦¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂÍÑÀ¤âÂç»ö¤À¤±¤É¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÍú¤±¤ëÌ¤Íè¡×¤ËÇ®¶¸¤·¤¿¤¢¤Î½Ö´Ö¤³¤½¤¬¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÂé¸ïÌ£¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó
º£Æü¤Îµ»ö¡§2019Ç¯¡¢¥Ê¥¤¥¤Î¼«Æ°·¤É³Ä´Àá¥Ð¥Ã¥·¥å¤¬350¥É¥ë¤ÇÈ¯Çä¤«¡©
·ÇºÜÆü¡§2018Ç¯12·î25Æü
Ãø¼Ô¡§²¬ËÜ¸¼²ð
¡Ê°Ê²¼¡¢¸µµ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤Î¤¦¤¨·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡Ë
¥Ç¥í¥ê¥¢¥ó¤âÇã¤ï¤Ê¤¤¤È¡ª
¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼II¡Ù¤Ç¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬Íú¤¤¤¿¡¢¼«Æ°¤Ç¥µ¥¤¥º¤òÄ´Àá¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖNike Mag¡×¡£¤¢¤ì¥Û¥ó¥È¤ËÌ´¤Î¥·¥å¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¤§¡£°ì±þ2016Ç¯¤Ë¸ÂÄê89Â¤ÇÇä¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ã¯¤â¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤ë¥·¥í¥â¥Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2017Ç¯¤Ë¤Ï¼«Æ°·¤É³Ä´À°¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖE.A.R.L.¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖHyperAdapt 1.0¡×¤¬»ÔÈÎ¤µ¤ì¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Þ¥¯¥Õ¥é¥¤µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿»þ¤¬²á¤®¡¢¥Ê¥¤¥¤ÏÂèÆó»ÍÈ¾´ü¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ë¤Æ¡¢º£ÅÙ¤Ï²¿¤«¤·¤é¤Î·¤É³Ä´À°¥·¥¹¥Æ¥àÆâÂ¢¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥·¥å¡¼¥º¤ò¡¢2019Ç¯¤Ë350¥É¥ë¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë·×²è¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡¢¤Èengadget¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖHyperAdapt 1.0¡×¤Ï720¥É¥ë¤Î¥í¡¼¥«¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Ï¥¤¥«¥Ã¥È¤ÇÈ¾³Û¡£¤Ç¤â¤³¤³¤Þ¤Ç°Â¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Æ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯9·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥¨¥¢¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥óXXXIII¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¼êÆ°Ä´Àá¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖFastFit¡×¤òÅëºÜ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
NIKE¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼CEO¤Ï¡ÖÀè¿ÊÅª¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥à¤¹¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¡¦¥·¥å¡¼¥º¤òºî¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¡¼¡¦¥¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óCFO¤Ï¡¢½Õ¤Ë¡Ö¥Ð¥¹¥±ÈÇ¤ÎHyperAdapt¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤Ç°Â²Á¤Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬´°À®¤·¤¿¤Î¤«¡© ¤½¤ì¤È¤â¡ÖFastFit¡×·¿¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡© ¿ä¤·¤ÆÃÎ¤ë¤Ù¤·¤Ã¤Æ¤È¤³¤Ç¤¹¤Í¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯É½¤òÂÔ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ËÜÆü¤Î¥Æ¥Ã¥¯¤ÊÅú¤¨¹ç¤ï¤»
Í½¸ÀÅªÃæÅÙ¡§¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¥í¥¹¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼ÅÙ¡§¡ú¡ú¡ú¡ú
ºÆÉ¾²ÁÅÙ¡§¡ú¡ú¡ú¡ú
Source: engadget via NIKESource: engadget via NIKE